به گزارش خبرنگار مهر، سیدکاظم حسینیکارنامی عصر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت تأمین برق پایدار در زمان برگزاری آزمون سراسری اظهار کرد: با هدف ایجاد آرامش و اطمینان برای داوطلبان و خانوادههای آنان، اکیپهای عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق مازندران در حوزههای آزمون و نقاط حساس شبکه مستقر و بر وضعیت شبکههای توزیع نظارت خواهند داشت.
وی افزود: هماهنگیهای لازم با امورهای ۱۸گانه توزیع برق استان انجام شده و نیروهای فنی و عملیاتی برای رسیدگی فوری به حوادث احتمالی و بازگرداندن سریع شبکه به شرایط عادی در آمادهباش قرار گرفتهاند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با بیان اینکه ۱۸ محل در شهرهای استان میزبان آزمون سراسری هستند، گفت: برای پشتیبانی مستقیم از این حوزهها، ۷۳ نیروی عملیاتی در قالب اکیپهای فنی و اجرایی پیشبینی شدهاند تا در طول برگزاری آزمون، در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکلات احتمالی اقدام کنند.
حسینیکارنامی ادامه داد: علاوه بر نیروهای مستقر در حوزههای آزمون، ۱۸۷ اکیپ عملیاتی، ۴۱۰ سیمبان و ۱۰۶ خودروی عملیاتی در مجموعه امورهای ۱۸گانه شرکت برای پشتیبانی، مدیریت حوادث و حفظ پایداری شبکه در حالت آمادهباش قرار دارند.
وی تأکید کرد: نیروهای کشیک و اکیپهای فنی در امورهای مختلف توزیع برق استان آماده خدمت هستند تا در صورت وقوع هرگونه حادثه یا نقص فنی، عملیات رفع مشکل و برقراری مجدد برق در سریعترین زمان ممکن انجام شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران خاطرنشان کرد: تأمین برق مطمئن و پایدار از مهمترین مسئولیتهای صنعت توزیع برق است و مجموعه کارکنان این شرکت تلاش میکنند داوطلبان و خانوادههای آنان بدون دغدغه ناشی از قطعی یا اختلال برق، آزمون سراسری را پشت سر بگذارند.
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