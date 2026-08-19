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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۳

آماده‌باش ۱۸۷ اکیپ برق برای تأمین برق حوزه‌های کنکور در مازندران

آماده‌باش ۱۸۷ اکیپ برق برای تأمین برق حوزه‌های کنکور در مازندران

ساری- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران از آماده‌باش ۱۸۷ اکیپ عملیاتی این شرکت برای تأمین برق پایدار و مطمئن حوزه‌های برگزاری آزمون سراسری در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدکاظم حسینی‌کارنامی عصر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت تأمین برق پایدار در زمان برگزاری آزمون سراسری اظهار کرد: با هدف ایجاد آرامش و اطمینان برای داوطلبان و خانواده‌های آنان، اکیپ‌های عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق مازندران در حوزه‌های آزمون و نقاط حساس شبکه مستقر و بر وضعیت شبکه‌های توزیع نظارت خواهند داشت.

وی افزود: هماهنگی‌های لازم با امورهای ۱۸گانه توزیع برق استان انجام شده و نیروهای فنی و عملیاتی برای رسیدگی فوری به حوادث احتمالی و بازگرداندن سریع شبکه به شرایط عادی در آماده‌باش قرار گرفته‌اند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با بیان اینکه ۱۸ محل در شهرهای استان میزبان آزمون سراسری هستند، گفت: برای پشتیبانی مستقیم از این حوزه‌ها، ۷۳ نیروی عملیاتی در قالب اکیپ‌های فنی و اجرایی پیش‌بینی شده‌اند تا در طول برگزاری آزمون، در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکلات احتمالی اقدام کنند.

حسینی‌کارنامی ادامه داد: علاوه بر نیروهای مستقر در حوزه‌های آزمون، ۱۸۷ اکیپ عملیاتی، ۴۱۰ سیمبان و ۱۰۶ خودروی عملیاتی در مجموعه امورهای ۱۸گانه شرکت برای پشتیبانی، مدیریت حوادث و حفظ پایداری شبکه در حالت آماده‌باش قرار دارند.

وی تأکید کرد: نیروهای کشیک و اکیپ‌های فنی در امورهای مختلف توزیع برق استان آماده خدمت هستند تا در صورت وقوع هرگونه حادثه یا نقص فنی، عملیات رفع مشکل و برقراری مجدد برق در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران خاطرنشان کرد: تأمین برق مطمئن و پایدار از مهم‌ترین مسئولیت‌های صنعت توزیع برق است و مجموعه کارکنان این شرکت تلاش می‌کنند داوطلبان و خانواده‌های آنان بدون دغدغه ناشی از قطعی یا اختلال برق، آزمون سراسری را پشت سر بگذارند.

کد مطلب 6921605

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