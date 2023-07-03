حجت‌الاسلام والمسلمین عابدین کاظمی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: جشن عید غدیر با همت بنیاد بین‌المللی غدیر استان و همکاری چندین مجموعه دولتی و مردمی در شهرکرد برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه تا کنون برپایی ۲۰۰ موکب در جشن غدیر شهرکرد قطعی شده است تصریح کرد: شیفتگان و ارادتمندان اهل‌بیت (ع) و امیرالمؤمنین (ع) با ارسال پیامک به سامانه ۱۰۰۰۰۲۲۶۱۸۰۲ می‌توانند آمادگی خود را جهت کمک و خدمت به موکب‌های جشن غدیر اعلام کنند.

حجت‌الاسلام کاظمی نیا بیان داشت: جشن بزرگ میهمانی خانوادگی غدیر با شعار «تا ابد بر این عهدیم» برگزار می‌شود که این شعار در تمامی پوسترها و تبلیغات و اطلاع‌رسانی‌ها نیز لحاظ شده است.

وی خاطر نشان کرد: جمعیت این استان صد در صد شیعه هستند که این مزیت حاکی از ارادت آحاد هم‌استانی‌ها به مکتب اهل‌بیت (ع) است که مسئله باید به عنوان یک نقطه قوت در جهت ترویج محتوای غدیر باشد.

حجت‌الاسلام کاظمی نیا با اشاره به اینکه علاوه بر شهرکرد، جشن میهمانی غدیر در برخی شهرستان‌های دیگر از جمله لردگان، فارسان و بروجن نیز از سوی بنیاد بین‌المللی غدیر استان برنامه‌ریزی شده است و برگزار خواهد شد گفت: مساجد و حسینیه‌ها، هیئات مذهبی و مجموعه‌های مردمی، پارک‌ها و بوستان‌ها و … میزبان مردم در جشن‌های غدیر خواهند بود، اما جشن میهمانی غدیر شهرکرد با وسعت بیشتر به‌عنوان برنامه محوری استان برگزار می‌شود.

وی با اذعان بر اینکه موکب‌های جشن غدیر خدمات خود را از ساعت ۱۶ روز پنجشنبه ۱۵ تیرماه کار خود را آغاز می‌کنند و تا ظهر روز جمعه همزمان با عید سعید غدیر ادامه می‌دهند بیان داشت: شرکت در نماز جمعه و ضیافت ناهار در مصلی شهرکرد پایان‌بخش این برنامه‌ها است.

حجت‌الاسلام کاظمی نیا گفت: طبق مصوبه شورای تأمین و شورای ترافیک استان، مسیر جنوبی خیابان آیت‌الله کاشانی شهرکرد از چهارراه فارابی تا چهارراه طالقانی از ساعت ۱۴ روز ۱۵ تیرماه مسدود است، موکب‌ها در جهت جنوبی خیابان مستقر خواهند بود اما جهت شمالی جهت تردد خودروها باز است که طبیعتاً تدابیر نیروی انتظامی جهت نظم در تردد در دستور کار قرار دارد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: از تمامی اهالی شهرکرد و استان دعوت می‌شود که در این دورهمی بزرگ غدیری شرکت کنند و همچنین در این کار مشارکت داشته باشند که در این راستا، مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه چهارمحال‌وبختیاری می‌توانند نذورات خود را به حساب بنیاد غدیر استان با شماره کارت ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۵۱۸۷۵۳۵ واریز کنند.