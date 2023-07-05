مشاهده طاووس در اولنگ شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، جنگل اولنگ شاهرود میزبان طاووس این حیوان بومی هندوستان شده است رخدادی نادر و عجیب که هنوز توضیحی نیز درباره آن داده نشده است.
ناظران احتمال میدهند که این پرنده زیبا از دست مالک خود گریخته و یا در جنگل رهاسازی شده است.
شاهرود- حضور طاووس در جنگل اولنگ شاهرود شگفتی همگان را به دنبال داشته است.
