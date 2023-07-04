سرانه فضای ورزشی کهگیلویه و بویراحمد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عین الله دهقان بعدازظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در دومین سفر رئیس جمهور به استان ۱۱ طرح ورزشی افتتاح و کلنگ زنی می‌شود.

وی با بیان اینکه این طرح‌ها شامل هشت چمن مصنوعی، یک استخر و دو سالن ورزشی ایت، گفت: همچنین در این سفر عملیات ساخت سالن ورزشی روستای سُرون در شهرستان بویراحمد، سالن ورزشی شهنیز در شهرستان مارگون و زمین چمن مصنوعی روستای سمرون در شهرستان دنا با ۱۵ میلیارد تومان اعتبار آغاز می‌شود.

دهقان طرح‌های افتتاحی را شامل زمین چمن مصنوعی تل دراز لوداب، استخر شنای انقلاب یاسوج، زمین‌های چمن مصنوعی دم دره و بردیان چرام، دو زمین چمن مصنوعی در گچی و سرگر دهدشت، زمین‌های چمن مصنوعی آبچیرک و سرتیره در گچساران عنوان کرد و گفت: اعتبار این طرح‌ها ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.

وی افزود: هزینه ساخت این طرح‌های ورزشی از محل اعتبارات استانی و هدایای خاص وزارت نفت تأمین می‌شود.