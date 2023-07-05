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۱۴ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۴۶

صبح امروز در باکو؛

امیر عبداللهیان با «الهام علی اف» دیدار کرد

امیر عبداللهیان با «الهام علی اف» دیدار کرد

وزیر امور خارجه کشورمان با رئیس جمهور جمهوری آذربایجان دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان «الهام علی اف» رئیس جمهور جمهوری آذربایجان دیدار کرد.

گفتنی است، نشست وزرای خارجه جنبش عدم تعهد با عنوان «جنبش عدم تعهد؛ متحد و استوار در مواجهه با چالش‌های نوظهور» با حضور نمایندگان کشورهای عضو، وزرای امور خارجه و برخی سازمان‌های بین المللی از امروز (چهارشنبه ۱۴ تیر) به مدت ۲ روز در مرکز همایش‌های شهر باکو برگزار می‌شود.

در همین چارچوب شب گذشته حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در رأس هیأتی سیاسی به منظور حضور در این اجلاس به جمهوری آذربایجان سفر کرد.

طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست وزیران امور خارجه این جنبش شرکت و سخنرانی خواهد داشت.

در همین راستا حسین امیر عبداللهیان سه‌شنبه شب پس از ورود به باکو در صفحه توئیتر خود در تشریح اهدافش از این سفر نوشت: «برای شرکت در اجلاس وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد سفر کردم، جنبش عدم تعهد با توجه به تنوع کشورهای عضو، یک ظرفیت ویژه در تقویت چندجانبه‌گرایی و هم‌اندیشی برای حل چالش‌های جدید جهانی است. همچنین این سفر فرصتی برای پیگیری و توسعه سیاست همسایگی در منطقه خواهد بود.»

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین در حاشیه این اجلاس، قرار است در نشست‌هایی از جمله نشست کمیته فلسطین جنبش عدم تعهد و نشست گروه دوستان منشور شرکت کند.

کد مطلب 5828188
نفیسه عبدالهی

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