تصادف ۳ خودرو در علی آبادکتول ۴ مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم غریب آبادی گفت: صبح امروز پنجشنبه ۱۵ تیر، سه خودروی پژو ۲۰۶، نیسان وانت و پراید در کمربندی علی آباد کتول حوالی روستای پیچک محله با یکدیگر تصادف و بر اثر آن ۴ نفر مصدوم شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان افزود: امدادگران پایگاه امداد و نجات زرین گل با اعلام حادثه از سوی مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان به محل حادثه اعزام شدند.

وی خاطر نشان کرد: از میان مصدومان راننده پژو ۲۰۶ که در خودرو محبوس شده بود طی یک عملیات فنی با استفاده از خودروی نجات رهاسازی و در محل حادثه تحویل عوامل اورژانس شد.