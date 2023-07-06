  1. استانها
  2. گلستان
۱۵ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۳۹

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان:

تصادف ۳ خودرو در علی آبادکتول ۴ مصدوم بر جای گذاشت

تصادف ۳ خودرو در علی آبادکتول ۴ مصدوم بر جای گذاشت

علی آباد کتول- مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان از تصادف ۳ خودرو با یکدیگر و مصدومیت ۴ نفر در علی آبادکتول خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم غریب آبادی گفت: صبح امروز پنجشنبه ۱۵ تیر، سه خودروی پژو ۲۰۶، نیسان وانت و پراید در کمربندی علی آباد کتول حوالی روستای پیچک محله با یکدیگر تصادف و بر اثر آن ۴ نفر مصدوم شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان افزود: امدادگران پایگاه امداد و نجات زرین گل با اعلام حادثه از سوی مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان به محل حادثه اعزام شدند.

وی خاطر نشان کرد: از میان مصدومان راننده پژو ۲۰۶ که در خودرو محبوس شده بود طی یک عملیات فنی با استفاده از خودروی نجات رهاسازی و در محل حادثه تحویل عوامل اورژانس شد.

کد مطلب 5829130

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها