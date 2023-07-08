کنترل مبادی رسمی و گمرکات در کاهش قاچاق مؤثر است

به گزارش خبرنگار مهر، جلال آفاقی پیش از ظهر شنبه در دیدار با اعضای دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل اظهار کرد: این دیدار صمیمی در ارتباط با فرمان حکیمانه مقام معظم رهبری پیرامون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و هفته مبارزه با این پدیده شوم اقتصادی انجام می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه یکی از عوامل مؤثر در مقابله با قاچاق کالا و ارز کنترل مبادی رسمی و گمرکات است، خاطرنشان کرد: ارتقای آگاهی‌ها و دانش مردم از تبعات و آثار سو و زیانبار قاچاق کالا و ارز به اقتصاد کشو بسیار مهم و ضروری است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل استفاده از ظرفیت نهادهای فرهنگی در کاهش قاچاق کالا را بسیار مؤثر اعلام کرد و افزود: با ابتکار جدید دادستانی اردبیل و راه اندازی سامانه‌ای با عنوان «هر شهروند یک مدعی العموم» از تمامی مردم استان اردبیل درخواست می‌کنیم تا با اعلام موارد مربوط به مسائل قاچاق در استان و شهرستان یاری رسان این مجموعه باشند.

در این دیدار دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل نیز با تقدیر از اهتمام ویژه دادستان مرکز استان اردبیل به مجموعه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راستای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اظهار کرد: قاچاق کالا و ارز یکی از مظاهر شوم و ناپسند اخلال در نظم اقتصادی کشور و استان است که با تمام توان مقابل این اقدام سودجویانه ایستاده ایم.

محمدعلی مجتهدی نیا ارتباط مستقیم قاچاق با پدیده بیکاری را یادآور شد و بیان کرد: با ورود یک میلیون دلار کالای قاچاق به کشور ۱۰۰ هزار جوان بیکار می‌شوند که همین امر ایجاب می‌کند تا با بسیج تمامی امکانات در مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیچ مماشاتی نداشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار از تلاش‌های دادستانی اردبیل در رسیدگی به پرونده‌های این حوزه تقدیر و با اهدای تابلوی متن فرمان حکیمانه چهار ماده‌ای مقام معظم رهبری ازاین مجموعه قدردانی شد.