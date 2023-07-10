به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی در حاشیه تمرین امروز دوشنبه پرسپولیس در جمع خبرنگاران حاضر در ورزشگاه شهید کاظمی، آخرین وضعیت تیمش را تشریح کرد.
گل محمدی در ابتدا گفت: امروز ششمین روز تمرینمان است، دو جلسه هم کار با وزنه را بازیکنان انجام دادند، فردا هم آخرین تمرین ما در تهران است و بعداز آن به اردوی ترکیه میرویم و هشت روز آنجا هستیم.
سرمربی پرسپولیس تاکید کرد: ما باید امروز به ترکیه میرفتیم که اردوی دو هفتهای ما به دلیل ناهماهنگیها به هشت روز کاهش یافت. برای رسیدن به شکل کلی تیم به زمان بیشتری نیاز داریم. کارمان را با جدیت بیشتر در ترکیه ادامه میدهیم.
گل محمدی در واکنش به پرحاشیه شدن شرایط پیش فصل پرسپولیس و عدم حضور بازیکنان در تمرین، به بحث فسخ قرارداد علیرضا بیرانوند اشاره کرد و افزود: علت این اتفاقات، مسائل مالی بود. مشکلات مالی در باشگاه زیاد بود و هست. این ریشه تمام مشکلاتمان بود. اگر پول بازیکنان به موقع پرداخت میشد، این اتفاقات پیش نمیآمد. همه در تلاش هستند تا این مشکلات برطرف شود.
سرمربی پرسپولیس با بیان اینکه تیمش ۶ بازیکن از دست داده است، در خصوص جدایی چند بازیکن باتجربه اظهار کرد: ذات فوتبال این مسائل را دارد و این جداییها هم هست. امیدوارم زودتر تیم ما شکل بگیرد و برای هماهنگی بیشتر تمرین داشته باشیم.
گل محمدی تاکید کرد: نزدیک به ۱۲ روز فرصت تمرین را از دست دادیم. حالا با یک ماه تمرین پیش فصل باید سراغ بازیهای سخت لیگ برویم.
وی دلیل کاهش مدت زمان اردوی ترکیه را «ناهماهنگی» دانست و در خصوص بازیکنان باقیمانده در لیست خریدش گفت: لیست ۱۹ بازیکن بزرگسال ما با تمدید میلاد سرلک پر شد.
سرمربی پرسپولیس همچنین از قانون فدراسیون فوتبال برای سهمیه بازیکنان انتقاد کرد و ادامه داد: سال عجیب و غریبی است. سهمیه بازیکنان زیر ۲۵ سال را برداشتهاند. سه بازیکن زیر ۲۵ سال ما به فهرست بزرگسالان منتقل شدند و این مسئله کار را سخت کرد. از آنطرف لیست ۲۰ بازیکن بزرگسال هم به ۱۹ بازیکن کاهش یافت. نمی دانم چگونه بگویم که این کار را برای باشگاهها واقعاً سخت میکند.
گل محمدی یادآور شد: باشگاهها را خیلی دچار مشکلات عجیب و غریب کردند. قوانینی وضع شده است که باید با حقوقیها و وکلا یکی، یکی در بیاورید ببینید چیست. خیلیهایش مبهم است و قابل درک نیست این قوانین جدیدی که وضع شده است. نمی دانم نیت و دلیل این اتفاق چیست. الان حساب کردیم. امسال باتوجه به اینکه سهمیه زیر ۲۵ سال را برداشتند و از آنطرف کم کردند، نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ بازیکن از لیگ ریزش میکنند و مجبورند بدون تیم باشند یا به لیگ دسته اول بروند.
سرمربی پرسپولیس افزود: درکش برای من سخت است. شاید دستاوردی داشته باشد. از آنطرف یک نفر درباره این مسائل صحبت میکند، زود واکنش نشان میدهند. همه دوستانی که راجع به این مسائل صحبت میکنند، دنبال پیشرفت فوتبال هستند و کسی قصد و غرضی برای تخریب دیگران ندارد. به نظرم باید به اصل موضوع اشاره بشود و اینکه قوانین وضع شده آیا کارشناسی بوده و آیا همه مدیران و مربیان در جلسه بودهاند که صحبت کنند؟ خیلی زود جمع و جور کردند که این مسائل تمام شود. از فدراسیون تقاضا دارم در این قوانین تجدیدنظر کنند چون کار را برای ما که به خصوص در آسیا هستیم، خیلی سخت میکند و دست و بال تیم را میبندد.
گل محمدی با اشاره به هزینه تیمهای عربی و مقایسه آن با قوانین ایران تاکید کرد: از مدیران باشگاهها میخواهم که مطالبهگر باشند. مثلاً میگویم من مربی به یک مهاجم شش دانگ نیاز دارم که گران است. باشگاه باید آن بازیکن را بخرد چون فوتبال حرفهای همین است حالا بازیکن میخواهد ۲، ۳ یا ۵ میلیون باشد.
وی گفت: باید درامد باشگاهها زیاد و اصل درآمدزایی به خصوص حق پخش تلویزیونی محقق بشود. باشگاهها و فدراسیون و دیگر تصمیم گیرندگان باید یک هدف خوب داشته باشند تا در آسیا حرف برای گفتن داشته باشیم. چه ایرادی دارد فوتبال ما هم به دنبال بازیکن چند میلیون دلاری برود؟
سرمربی پرسپولیس در ادامه انتقاداتش از قوانین جدید فوتبال ایران در نقل و انتقالات و تغییر سهمیه بازیکنان خاطرنشان کرد: برای تقویت باشگاهها باید مشکل درآمدزایی برطرف بشود. ما اصل داستان را رها کردهایم و به اینکه لیست تیمها چطور باشد، چسبیدهایم. اصل موضوع چیز دیگری است. باید فوتبالمان را حرفهای تر کنیم. فوتبالما نباید از بخش دولتی خارج شود و به سمت خصوصی سازی برود. متاسفانه اقدام عملی نمیشود.
وی در واکنش به مطرح شدن اسامی مهاجمان خارجی برای پرسپولیس، تاکید کرد: سهمیه بازیکنان بزرگسالان ما پر شده است و دیگر جا نداریم. باید یک نفر را از لیست خارج کنیم. کار سختی است.
یکی از خبرنگاران از گل محمدی درباره دلیل خرید کنعانی زادگان باوجود داشتن گولسیانی و پورعلی گنجی سئوال کرد و اینکه آیا احتمال تغییر سیستم بازی پرسپولیس و استفاده از سه مدافع وجود دارد؟ که سرمربی پرسپولیس در پاسخ گفت: این بحث منتفی است. ما فرشاد فرجی را هم در این پست داریم.
سرمربی پرسپولیس ادامه داد: علاوه بر لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا را هم داریم و باید چهار - پنج روز یکبار بازی کنیم. ممکن است با این فشردگی به بازیکنان جوان هم نیاز داشته باشیم. از داشتن این مدافعان خوشحالیم و هرکدام که آمادهتر باشند یا به سیستم تیم بخورند، به زمین میروند. هدف موفقیت تیم است. فرقی نمیکند کدام بازیکن بازی کند.
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