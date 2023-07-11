به گزارش خبرگزاری مهر، علی سنجربگی در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای رزمایش ۲۰۲۰ (محلات کم برخوردار) اظهار کرد: به منظور بسط و تعمیم تجربیات حاصله و در جهت تقسیم کار و حذف موازی کاری در طرح توانمند سازی و تحول اجتماع محور، استان همدان به صورت پایلوت اولین رزمایش محلات کم برخوردار را با مشارکت دستگاه‌های حمایتی (بهزیستی، کمیته امداد، جمعیت هلال احمر، ستاد فرمان امام (ره) و… و.) از ۲۴ لغایت ۳۰ تیرماه در محلات خضر، منوچهری، دیزج و کوی کوثر اجرا خواهد کرد.

وی افزود: هدف از اجرای این رزمایش اعمال رویکرد چند ساحتی به پیشرفت این قبیل محلات با تمامی ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی) مدنظر بوده و توانمند سازی درون‌زا و اجتماع محور این محلات جهت جلب مشارکت مؤثر و حداکثری است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان همدان با اشاره به لزوم توانمندسازی محلات گفت: توجه به عناصر مهم و اساسی خانواده و تاب‌آوری اجتماعی با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود، جمعیت هلال احمر از مورخ ۲۹ لغایت ۳۰ تیرماه در محله کم برخوردار کوی کوثر شروع به کار خواهد کرد و خدماتی از جمله حمایتی، معیشتی، آموزشی، اشتغال‌زایی و… با همکاری دیگر سازمان‌ها و ارگان‌ها با حفظ احترام و کرامت انسانی مددجویان و توان‌خواهان ساکن در محلات ارائه نماید.

سنجربگی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت این طرح در موضوع محرومیت زدایی و توانمند سازی محلات کم برخوردار بر جلب مشارکت حداکثری مقامات و مسئولین محلی، معتمدین، افراد رسمی و غیر رسمی مؤثر بر جامعه هدف و علی‌الخصوص همکاری نیکوکاران و داوطلبان جمعیت هلال احمر که همیشه یاری دهنده در برنامه‌ها بودند تاکید کرد.