به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، بعدازظهر چهارشنبه در آئین نکوداشت خدمات داوطلبانه و مراسم رونمایی از طرح «خادم» با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی و قدردانی از داوطلبان، معتمدین محلی و مدیران اجرایی، اظهار کرد: مدل مدیریت محلهمحور، الگویی ریشهدار در فرهنگ اسلامی و مبتنی بر شناخت دقیق مسائل مردم، ارتباط مستقیم با جامعه و اتکا به شبکههای اعتماد محلی است.
کولیوند با اشاره به آموزههای دینی و سیره اهلبیت (ع) افزود: هلالاحمر خدمترسانی را محدود به امداد و نجات نمیداند، بلکه توانمندسازی و مشارکت فعال مردم را یکی از مأموریتهای اصلی خود تعریف کرده است.
رئیس جمعیت هلالاحمر کشور با تشریح اهداف طرح «خادم» گفت: خدمت بیمنت، اعتمادسازی و اتکای واقعی به مردم، سه محور اصلی این طرح است و خادمان و معتمدین محلی باید با روحیه مسئولیتپذیری، سلامت اداری و پایبندی اخلاقی، نقش خود را ایفا کنند.
وی توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی اقشار آسیبپذیر را از رویکردهای مهم این طرح برشمرد و افزود: هدف ما تبدیل افراد نیازمند حمایت به کنشگران فعال اجتماعی و اقتصادی است؛ تجربه توانمندسازی دهها هزار نفر در کشور نشان داده است که آموزش و حمایت هدفمند میتواند خوداتکایی و مسئولیت اجتماعی را در سطح محلات تقویت کند.
کولیوند در ادامه با تأکید بر نقش مدیریت محلهمحور در افزایش نشاط اجتماعی و پیشگیری از آسیبها اظهار کرد: توجه به نیازهای فرهنگی، اوقات فراغت نوجوانان و جوانان و مقابله با آسیبهای نوپدید باید از دل محلات دنبال شود؛ زیرا بیتوجهی به این حوزهها پیامدهای جدی برای خانواده و جامعه در پی دارد.
رئیس جمعیت هلالاحمر کشور با اشاره به اهمیت تابآوری اجتماعی و مدیریت بحران تصریح کرد: توسعه آموزشهای محلی، آمادهسازی زیرساختها و افزایش آمادگی اجتماعی، امکان پیشگیری از بسیاری از بحرانها و کاهش خسارات حوادث را فراهم میکند و هلالاحمر تمرکز خود را بر آمادگی پیش از بحران قرار داده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با قدردانی از استاندار همدان و مجموعه مدیریتی استان، همدان را نمونهای موفق از همدلی و انسجام مدیریتی دانست و گفت: این ظرفیت ارزشمند، بستر مناسبی برای اجرای موفق طرحهای ملی از جمله شبکه «خادم» فراهم کرده است.
کولیوند همچنین از برنامهریزی برای ایجاد مرکز بزرگ لجستیکی و امدادی هلالاحمر غرب کشور در همدان خبر داد و افزود: این مرکز با حمایت مسئولان استان، علاوه بر پاسخگویی به نیازهای منطقهای، در حوادث ملی نیز نقش مؤثری ایفا خواهد کرد.
رئیس جمعیت هلالاحمر کشور در پایان تأکید کرد: هلالاحمر متعلق به مردم است و تا زمانی که خدمترسانی با رویکردی صادقانه، ساده و مردممحور انجام شود، شبکه «خادم» میتواند آیندهای پایدار و امیدبخش برای مدیریت محلی و خدمت اجتماعی رقم بزند.
