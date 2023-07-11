به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل بهبود و تحول سازمانی مرکز خدمات حوزه حوزه‌های علمیه کشور صبح امروز سه شنبه در سفری به سیستان و بلوچستان در کمیته طلاب و روحانیون قرارگاه فرهنگی سیستان و بلوچستان، حاضر شد و جزئیات «طرح هدفمندی خدمات» مرکز خدمات حوزه‌های علمیه را تشریح کرد.

مهدی علی‌آبادی گفت: هدف اجرای طرح هدفمند خدمات نظام‌مندی ارائه خدمات به حوزویان طبق دوره‌های تحصیلی و همچنین میزان نیازشان در راستای تحقق رسالت‌های روحانیت بوده و حوزه‌های علمیه با توجه به ضرورت اقامه دین و هدایت جامعه و جهان، متولی تبیین و ترویج مکتب حیات بخش اسلام است، در این مسیر، حمایت از طلاب و روحانیون و تلاش در راستای رفع نیازهای اساسی آنان و کاهش موانع ایفای رسالت‌های حوزوی، ضرورتی انکارناپذیر هست که عمدتاً بر عهده مرکز خدمات حوزه‌های علمیه قرار داده شده است.

وی اظهار کرد: مرکز خدمات برای اجرای مناسب رسالت خود، رویکرد هدفمندی خدمات را سرلوحه برنامه‌ها خود قرار داده و از سال ۱۴۰۰ این طرح به صورت آزمایشی اجرا شد و مقرر شده تا در سال جاری، خدمات مرکز متناسب با این طرح ارائه شود.

دبیر شورای هدفمندی خدمات مرکز خدمات حوزه حوزه‌های علمیه کشور، تصریح کرد: در چند سال گذشته، رویکرد هدفمندی خدمات به صورت جدی در مرکز خدمات حوزه‌های علمیه مورد توجه قرار گرفته و بر اساس این رویکرد ارائه خدمات به طلاب باید متناسب با تحقق مأموریت طلاب باشد.

وی اضافه کرد: در گذشته، در مرکز خدمات حوزه‌های علمیه خدمات با داشتن شرایط به صورت مساوی اعطا می‌شد، ولی رویکرد هدفمندی که مصوب سال ۹۹ هیئت مدیره مرکز خدمات است مطرح می‌کند که ارائه خدمات متناسب با تحقق این اهداف باشد.

این مقام مسئول بیان کرد: مرکز خدمات حوزه حوزه‌های علمیه کشور با ارتقای مستمر رویکرد خود، به تدریج به سمت «رویکرد رسالت محور» در حرکت بوده و بر پشتیبانی و مانع‌زدایی از تحقق رسالت‌های حوزه و روحانیت، متمرکز شده تا خدمات خود به جامعه هدف را بر طبق میزان تلاش افراد در زمینه تحقق رسالت‌های روحانیت و اقامه دین مبین اسلام، ارائه کند.

وی ادامه داد: این تغییر رویکرد در اسناد بالادستی مرکز از قبیل بیانیه مأموریت، چشم انداز و سیاست‌های سند راهبردی نیز قابل مشاهده است، مرکز خدمات حوزه حوزه‌های علمیه کشور برای دستیابی به چشم انداز خود با رویکرد هدف‌مندسازی خدمات می‌کوشد تا نیازهای اساسی طلاب جامعه هدف را به گونه‌ای برآورده سازد که زمینه‌سازِ مانع زدائی به منظور تحقق مأموریت‌های حوزه و حوزویان شود.

وی با بیان اینکه ضوابط جامع حاضر متکفل، بیان ضوابط و سازوکار کلی هدف‌مندسازی خدمات این مرکز است، تصریح کرد: براساس رویکرد هدفمندی، عموم طلاب و روحانیون مشمول حداقل خدمات ضروری (نظیر بیمه پایه و بیمه مازاد درمان) خواهند بود؛ اما برخورداری بیشتر از خدمات (مانند کمک‌هزیئه‌ی معیشت، برخی وام‌ها و یا برخی خدمات مسکن) شامل کسانی خواهد شد که نقش‌آفرینی و کارآمدی ایشان در پیگیری نیازهای جامعه و نظام اسلامی احراز شده و در ایفای شئون حوزوی نقش مؤثری داشته باشند.

علی آبادی هدف از اجرای طرح هدفمندی خدمات مرکز خدمات حوزه حوزه‌های علمیه کشور را نظام‌مندی ارائه خدمات به حوزویان بر طبق دوره‌های تحصیلی و نقش‌آفرینی و همچنین میزان نیاز ایشان در راستای تحقق رسالت‌های حوزه و روحانیت، عنوان و گفت: در ارائه خدمات، تحصیل و نقش‌آفرینی مهم است و طلبه بعد از تحصیل باید نقش‌آفرینی کند و نقش‌آفرینی شامل تبلیغ، تدریس و پژوهش هست.

وی خاطرنشان کرد: برای اینکه رسالت‌های حوزویان محقق شود نیاز فرد نیز باید در نظر قرار گیرد که مهم‌ترین آن بحث عائله‌مندی است.

مدیرکل بهبود و تحول سازمانی مرکز خدمات حوزه حوزه‌های علمیه کشور، گفت: یکی از مهم‌ترین سیاست‌های مرکز خدمات این است که هدفمندی خدمات را به‌صورت تدریجی و مرحله‌ای اجرا کند و بسیاری از سؤالاتی که از سوی جامعه هدف مرکز مطرح می‌شود به این موضوع مرتبط است، تحولی که به یکباره همه چیز را تغییر دهد، مدنظر مرکز خدمات حوزه‌های علمیه کشور نیست و موضوع مربوط به معیشت طلاب و خدمات اساسی مرکز بوده و بر این اساس باید تدریجی عمل شود.

وی تاکید کرد: در تلاش هستیم که به صورت ماهیانه پرداخت‌هایی را متناسب با بودجه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه داشته باشیم، البته تفاوت افراد بر اساس امتیاز هدفمندی خدمات هست و مانند برخی بن‌ها که فقط به طلاب متأهل تعلق می‌گرفت نیست، بحث هدفمندی تمامی خدمات و افراد جامعه هدف مرکز، اعم از طلاب مجرد و متأهل، خواهر و برادر، شیعه و اهل تسنن و ایرانی و غیرایرانی را شامل می‌شود، برای هدفمندی یک جدول امتیازی در نظر گرفته شده که پرداخت‌های گذشته بر اساس جدول آزمایشی بود و پس از اصلاحات انجام شده، پرداخت‌های آینده بر اساس جدول جدید و ضریب ریالی هر امتیاز خواهد بود. علی آبادی گفت: شاخص‌های طرح هدفمندی خدمات به طور کاملاً شفاف تدوین و اطلاع‌رسانی شده و در سامانه هر فرد قابل مشاهده است که شامل تحصیل، تدریس، پژوهش، تبلیغ، ایثارگران و خانواده شهدا، عائله‌مندی، محل سکونت، جامعه نخبگانی و غیره است. وی در ادامه به سوالات مطرح شده از اعضای جلسه پاسخ شفاف داد.

تلاش برای خدمت به جامعه روحانیت با تمام ظرفیت‌ها

مدیر کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان، گفت: برای خدمت به جامعه روحانیت با تمام ظرفیت‌های موجود در تلاش هستیم و خواهیم بود.

حجت الاسلام والمسلمین مصطفی جهانشاهی نیز در این نشست، گفت: در سازمان تبلیغات اسلامی از گذشته تاکنون تلاش شده تا تکمیل کننده خدمات و فرآیندها باشیم و در این راستا هرجا نیاز بوده ورود کرده و به جامعه روحانیت خدمت کرده ایم.

وی ادامه داد: این نشستها باید از کار تشریفاتی خارج شده و به صورت حرفه‌ای به موضوع اهداف کمیته و نشستها ورود بشود تا بتوانیم به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم.

وی خاطر نشان کرد: در حوزه ارائه خدمات به جامعه طلاب و روحانیون تاکنون در حوزه تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان اقدامات بسیار خوبی انجام شده و یا در دستور کار قرار گرفته که از نمونه آنها می‌توان به برگزاری سه دوره آموزشی اشاره کرد.

جهانشاهی تاکید کرد: در حال بررسی تجارب سایر استان‌ها هستیم تابتوانیم بهترین آنها را در سطح استان برای جامعه هدف، اجرایی کنیم.