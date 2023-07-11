تقویت فرهنگ دینی در شهرستان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، صالح رحیمی صبح سهشنبه در دیدار با مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی نقش بسیار مهمی در راستای اجرای فعالیتها و برنامههای فرهنگی و دینی در نقاط مختلف دارد.
وی تقویت فرهنگ دینی را یک ضرورت دانست و ادامه داد: در حد توان وظیفه خود و تمام مسئولین شهرستان میدانم که در راستای تقویت فرهنگ دینی اسلام از هیچگونه تلاشی دریغ نکنیم.
فرماندار بوشهر از فعالیتهای مؤثر اداره تبلیغات اسلامی شهرستان در مناسبتهای ملی و مذهبی و همچنین برگزاری مراسم و برنامهها تقدیر کرد و افزود: همه ما باید با بصیرت انقلابی و به صورت شبانه روزی برای حفظ وحدت و همدلی که در دین مبین اسلام تاکید فراوان شده در سطح شهرستان تلاش کنیم.
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