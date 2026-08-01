به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری بعد از ظهر شنبه همزمان با روز ملی اهدای خون با حضور در مرکز انتقال خون از اهداکنندگان مستمر و کارکنان این حوزه قدردانی کردند.
فرماندار بوشهر در این آیین با اشاره به اهمیت فرهنگ اهدای خون در جامعه، اظهار کرد: اهدای خون نمادی از همبستگی اجتماعی نوعدوستی و مسئولیتپذیری انسانی است اقدامی ارزشمند که بدون هیچ چشمداشتی فرصت دوباره زندگی را به بیماران و نیازمندان هدیه میکند.
وی با بیان اینکه اهداکنندگان خون سرمایههای اجتماعی ارزشمند جامعه هستند، گفت: در دنیای امروز که بسیاری از افراد درگیر مسائل و دغدغههای روزمره هستند کسانی که داوطلبانه برای نجات جان همنوعهای خود قدم برمیدارند الگویی شایسته برای ترویج فرهنگ ایثار و مشارکت اجتماعی محسوب میشوند.
فرماندار بوشهر این اقدام انساندوستانه را تجربهای ارزشمند و سرشار از احساس مسئولیت اجتماعی توصیف کرد و افزود: هر بار اهدای خون فرصتی برای سهیم شدن در امید و سلامت مردم عزیزمان است و این حس مسئولیت وظیفهای انسانی است که همه ما نسبت به آن مسئول هستیم.
وی همچنین این اقدام را نماد وحدت و همدلی دانست و تصریح کرد: در این عرصه هیچ تفاوتی میان افراد وجود ندارد و تنها انگیزه نجات جان مردم عزیزمان است، اهداکنندگان خون با این اقدام شایسته امید را در دل بیماران روشن میکنند.
ترویج فرهنگ اهدای خون نیازمند همت همگانی است
فرماندار بوشهر همچنین در ادامه بیان داشت: ترویج فرهنگ اهدای خون نیازمند همت همگانی است و هر یک از ما میتوانیم در این مسیر مؤثر باشیم.
وی همچنین بر حمایت از برنامههای ترویجی و توسعهای حوزه انتقال خون تأکید کرد و گفت: در راستای ارتقای خدمات سلامت و تسهیل شرایط برای اهداکنندگان خون از هرگونه همکاری و پشتیبانی لازم دریغ نخواهد شد و حمایت از این حوزه حمایت از سلامت و حیات جامعه است.
فرماندار بوشهر با تأکید بر نقش اهداکنندگان در ترویج فرهنگ انساندوستی در جامعه از آنان خواست با تشویق خانوادهها دوستان و همکاران خود زمینه گسترش این حرکت ارزشمند انسانی را فراهم کنند.
تقدیر از اهداکننده نمونه بوشهری که ۱۴۲ بار خون اهدا کرد
در پایان این آیین، معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری بوشهر با همراهی فرماندار بوشهر پس از بازدید از بخش های مختلف انتقال خون از اهداکنندگان مستمر حوزه انتقال خون از جمله اهداکننده نمونه بوشهری که ۱۴۲ بار خون اهدا کرده بود، تقدیر و قدردانی به عمل آمد.
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