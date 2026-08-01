به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار سید مجید ابن‌الرضا، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در جمع دانشمندان صنعت دفاعی، با تشریح الزامات نبردهای آینده، بر توسعه فناوری‌های فضاپایه، ارتقای اشراف اطلاعاتی، اقتصاد دفاع و افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های صنعتی تأکید کرد.

سردار ابن‌الرضا با اشاره به برخی تحلیل‌ها درباره وضعیت راهبردی آمریکا در منطقه، اظهار داشت: ممکن است امروز بسیاری از تحلیلگران از سرگشتگی ، بن بست و محدود شدن گزینه‌های دشمن به دلیل موفقیت نیروهای مسلح ما و ناکامی او در تحقق اهدافش سخن بگویند، اما برای ما این تحلیل‌ها نباید منشأ غفلت و توقف شود. صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران باید با شتابی بیش از گذشته مسیر پیشرفت، نوآوری و آمادگی را ادامه دهد؛ چراکه به تعبیر رهبر شهید انقلاب اسلامی، «نباید با لالایی دشمن خوابمان ببرد.» وظیفه ما آن است که هر روز آماده‌تر، هوشمندتر و قدرتمندتر از روز قبل باشیم.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از جنگ‌های امروز و آینده، جنگی فضاپایه است، اظهار داشت: فناوری‌های فضاپایه دیگر یک مزیت جانبی نیستند، بلکه در هدایت، ناوبری، شناسایی، فرماندهی و کنترل، هم در حوزه آفند و هم در حوزه پدافند، نقش تعیین‌کننده دارند و هر کشوری که در این عرصه برتری داشته باشد، در میدان نبرد نیز دست برتر را خواهد داشت.

سرپرست وزارت دفاع، با اشاره به اشراف اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران، آن را زیربنای موفقیت در عملیات‌های نظامی دانست و افزود: توسعه فناوری‌هایی که قدرت شناسایی، پایش و درک لحظه‌ای میدان نبرد را افزایش می‌دهند، باید در اولویت صنعت دفاعی قرار گیرد، زیرا برتری عملیاتی پیش از شلیک نخستین گلوله، در عرصه اطلاعات و شناخت محیط عملیاتی شکل می‌گیرد.

سردار سرتیپ پاسدار ابن‌الرضا با تبیین مفهوم اقتصاد دفاع تصریح کرد: یکی از شاخص‌های قدرت در جنگ‌های آینده، توان تولید قدرت رزمی با کمترین هزینه است. هنر صنعت دفاعی آن است که با اتکا به توان داخلی، بومی‌سازی و طراحی‌های خلاقانه، تجهیزات مؤثر، ارزان، چابک و قابل تولید در مقیاس مورد نیاز نیروهای مسلح را فراهم کند. همان‌گونه که در میدان نبرد نامتقارن عمل می‌کنیم، در اقتصاد جنگ نیز باید نامتقارن، هوشمند و بهره‌ور باشیم.

سرپرست وزارت دفاع، سرریز فناوری‌های دفاعی به بخش‌های مختلف کشور را از الزامات توسعه ملی دانست و اظهار داشت: هر فناوری که در صنعت دفاعی تولید می‌شود، باید علاوه بر افزایش قدرت بازدارندگی، موتور محرک پیشرفت در صنایع، حمل‌ونقل، انرژی، ارتباطات و سایر حوزه‌های راهبردی کشور نیز باشد و این تعامل، یکی از مزیت‌های مهم صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران است.