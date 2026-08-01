دیدار رهبرانی از حماس و جهاد اسلامی در قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، حماس امروز شنبه اعلام کرد که هیئتی به ریاست «زاهر جبارین»، رئیس این جنبش در کرانه باختری، در قاهره، پایتخت مصر، با رهبرانی از جنبش جهاد اسلامی به ریاست «زیاد النخاله»، دبیرکل این جنبش، دیدار و گفتگو کردند.

در جریان این دیدار، بر گسترش اقدام مشترک و اتخاذ مواضع یکپارچه ملی و نیز به کارگیری تمامی تلاش‌ها به منظور حمایت از ملت فلسطین و بازگرداندن حقوق مشروع آن تأکید شد.

حاضران در این نشست بر لزوم تعهد رژیم صهیونیستی به توقف تمامی اشکال تجاوز، کشتار و ترورها و عقب‌نشینی کامل از نوار غزه تأکید کردند.

آنها، همچنین خواستار آغاز گام‌های بازسازی اولیه و ورود تمامی نیازهای شهروندان شدند و از ورود سریع کمیته ملی مدیریت غزه و پذیرش فوری مسئولیت‌های خود در قبال شهروندان دعوت به عمل آوردند.

این دیدار همچنین به بررسی اوضاع رو به تشدید در کرانه باختری و قدس اشغالی، جنایات و عملیات سریع یهودی‌ سازی که رژیم اشغالگر انجام می‌دهد و همچنین تشدید جنایات آن‌ها علیه اسرای فلسطینی دربند این رژیم پرداخت.

در این نشست، راه‌های مقابله با این جنایات در سایه سکوت کامل بین‌المللی نیز مورد بحث قرار گرفت که این سکوت چراغ سبزی برای ادامه این نقض‌های مکرر آتش‌بس است.

همچنین در تماس تلفنی «خلیل الحیه»، رئیس جدید دفتر سیاسی جنبش حماس و زیاد النخاله، دبیرکل جنبش جهاد اسلامی بر لزوم حمایت از ملت فلسطین و توقف جنگ تجاوزکارانه مستمر علیه آن تاکید شد.