به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی امروز سهشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی تشدید اقدامات پیشگیرانه و اجراییکردن راهکارهای مبارزه با سرقت و همچنین کنترل مجرمان، طرح مبارزه با سرقت در این شهرستان اجرا شد.
وی افزود: در نتیجه اجرای این طرح مأموران انتظامی خرمآباد موفق به دستگیری چهار سارق سابقهدار شدند که در ادامه روند تحقیقات تخصصی متهمان دستگیر شده به هفت فقره انواع سرقت اعتراف کردند.
فرمانده انتظامی خرمآباد با اشاره به این که متهمان به مراجع قضائی معرفی شدند، از شهروندان خواست، هشدارهای پلیس دررابطهبا پیشگیری از سرقت را جدی بگیرند و هرگونه موارد مشکوک را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.
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