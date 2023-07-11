انتخابات پرشور و با مشارکت حداکثری اقتدار آفرین است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل رفیعی روز سه شنبه در جلسه ستاد انتخابات استان با بیان اینکه انتخابات جلوه مردم سالاری در کشور است، افزود: مردم‌سالاری از ویژگی‌های بارز انقلاب اسلامی است و مجلس شورای اسلامی مظهر و ثمره این مردم سالاری است ضمن اینکه انتخابات مختلف نیز منجر به تقویت جنبه مردم سالارانه نظام جمهوری اسلامی گردیده است.

وی ادامه داد: لذا دشمن تلاش می‌کند ارکان مختلف برآمده از انتخابات از جمله مجلس را ناکارآمد نشان دهد تا از این طریق بر حضور مردم در صحنه تأثیر منفی داشته باشد، از این رو تحقق مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو توطئه دشمنان را خنثی می‌کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان گفت: با توجه به جایگاه رفیع و مهم مجلس، برای برگزاری انتخابات آن به بهترین شکل باید تمام تلاش‌های لازم را داشته باشیم.

رفیعی خاطرنشان کرد: میزان مشارکت در انتخابات شهرستانهای مختلف استان زنجان در دوره‌های گذشته وضعیت خوبی داشته و بالاتر از میانگین کشوری بوده که نشان از تعهد و مسئولیت پذیری مردم استان دارد لیکن وظیفه مدیران است که با خدمت به این مردم و نیز اطلاع رسانی مناسب خدمات، امید را در دل‌ها حفظ و تقویت کنند.

رئیس ستاد انتخابات استان زنجان در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم همکاری و هم افزایی همه دستگاه‌های اجرایی استان در تأمین زیرساخت‌های فنی و پشتیبانی برای اجرای مطلوب انتخابات تاکید کرد و گفت: زمان باقی مانده تا موعد انتخابات، فرصت مناسبی برای تأمین این زیرساخت‌ها و رفع نارسایی‌ها و کمبودها است.