حریق گسترده در ارتفاعات روستای جارچی مهار شد

مجید امیرفضلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نیمه شب گذشته ارتفاعات جارچی زنجان دچار حریق شد که در همین راستا نیروهای آتش‌نشانی از ایستگاه ۶ به محل اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه گرمی هوا موجب آتش سوزی حجم گسترده‌ای از علفزار و گندمزار در این محل شده بود، اضافه کرد: با توجه به تاریکی هوا عملیات اطفای حریق در این محل دو ساعت به طول انجامید.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زنجان با بیان اینکه در چند روز گذشته ۷ مورد اطفای حریق علفزار انجام شده است، افزود: علت بروز همه این آتش‌سوزی‌ها گرمی هوا بوده است.

امیرفضلی با اشاره به اینکه با شروع فصل گرما حریق‌ها در علفزارها و نقاطی که گیاهان خشک دارند بیشتر می‌شود، گفت: پرتاب ته سیگار در بوته و علفزار، ایجاد شعله، از بین بردن علف هرز به روش آتش، سوزاندن ته‌مانده محصولات کشاورزی و رها کردن بطری‌های شیشه‌ای و قوطی‌های فلزی براق در طبیعت، از مهمترین عواملی هستند که به شیوع آتش در محیط زیست دامن می‌زنند.