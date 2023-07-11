به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد نامداری امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: با همکاری پارک علم و فناوری لرستان و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، بوت‌کمپ‌های آموزشی فناوری برای کودکان و نوجوانان استان برگزار خواهد شد.

وی گفت: برای بررسی راهکارهای همکاری مشترک در راستای توسعه و تقویت خلاقیت کودکان و نوجوانان و اجرای طرح‌های مشترک برای ارتقای فرهنگ کارآفرینی دانش‌بنیان، جلسه مشترک بین پارک علم و فناوری لرستان و مدیریت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.

رئیس پارک علم و فناوری لرستان، گفت: در کشور ما، کارآفرینی فناورانه کلید توسعه فناوری و اقتصاد است و این مهم از مسیر فرهنگ‌سازی در سنین پایین و آشناسازی کودکان با محیط کسب‌وکارهای فناورانه و برگزاری رویدادهای متناسب با نیاز کودکان و نوجوانان هموار می‌شود.

نامداری با بیان اینکه پارک علم و فناوری لرستان به دنبال توسعه خدمات تحقیقاتی، مطالعاتی و استفاده حداکثر از پتانسیل‌های موجود فی‌مابین است، افزود: ایجاد ارتباط مؤثر بین پارک و کانون و همکاری در اجرای رویدادهای فناور محوری که درعین‌حال برای کودکان جذاب باشد، می‌تواند فرهنگ ایجاد فناوری در استان را تقویت کند.

محمدجواد محمدی مدیرکل کانون پرورش فکری لرستان نیز اظهار کرد: ازآنجایی‌که کودکان سرمایه آینده کشور هستند، باید بیشتر از قبل موردتوجه قرار گیرند و با شروع همکاری با پارک علم و فناوری لرستان می‌توانیم کودکان را با فضای کار واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک آشنا کنیم.

وی با بیان اینکه رویکرد پارک علم و فناوری، فناور محور است، افزود: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از مراکز مهم و تأثیرگذار در جامعه و به‌خصوص در تربیت مناسب نسل آینده است، بنابراین پارک و کانون می‌توانند متناسب با نیاز روز کودکان و نوجوانان، فصل جدیدی از برگزاری رویدادها را آغاز کنند.