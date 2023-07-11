جزایر سه گانه خلیج فارس تعلق ابدی به ایران دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی مطالب مندرج در بیانیه مشترک کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و روسیه در خصوص جزایر سه گانه ایرانی را مردود دانست و اظهار داشت: این جزایر تعلق ابدی به ایران داشته و صدور اینگونه بیانیه‌ها با روابط دوستانه ایران و همسایگان مغایرت دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر استمرار سیاست حسن همسایگی و احترام متقابل، توسعه و ثبات منطقه را مسئولیت جمعی کشورهای منطقه می‌داند.

گفتنی است؛ دیروز دوشنبه مسکو، میزبان نشست گفت‌وگوی راهبردی روسیه و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با حضور وزیر خارجه عمان و همچنین دبیرکل شورای همکاری بود.

پس از این نشست شورای همکاری خلیج فارس و روسیه بیانیه مشترکی صادر کردند. در بخشی از این بیانیه ادعاهای تکراری در خصوص جزایر سه گانه ایرانی بار دیگر مطرح شده بود.