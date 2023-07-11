چهار میلیارد تومان برای هوشمندسازی منطقه ارسباران هزینه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهنام اشتری در نشست بررسی کارشناسی پایش هوشمند منطقه ارسباران با حضور کارشناسان مخابرات، با بیان اینکه مرحله اول طرح هوشمندسازی شامل خرید پهپادها، تعیین نقطه‌های حفاظتی به منظور نصب دوربین‌های پیشرفته و راه اندازی فیبر نوری و رادیوهای مربوطه در منطقه حفاظت شده ارسباران اجرا می‌شود، افزود: در این مرحله از دوربین‌هایی با قابلیت بزرگنمایی ۶۰ ایکس (۶۰ برابر) و چرخش ۳۶۰ درجه و کیفیت تصویر بالا و قابلیت ذخیره تصاویر استفاده خواهد شد.

وی هدف از اجرای طرح هوشمند سازی مناطق حفاظت شده آذربایجان شرقی را صرفه جویی در مصرف انرژی، جلوگیری از هزینه‌های اضافی، مکان یابی به موقع در مواقع بروز خطر از جمله آتش سوزی‌ها در فصل گرما و نیز آگاهی به موقع از حضور شکارچیان و متخلفین غیرمجاز در مناطق عنوان کرد.

اشتری اظهار کرد: با توجه به کمبود نیروی انسانی و محدودیت امکانات در مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی و با توجه به خشکسالی‌های اخیر که تنوع زیستی استان را به طور جدی تهدید می‌کند، تلاش داریم برای جلوگیری از تخریب و نابودی مناطق، اقدامات عملی و مفیدی انجام دهیم.

به گفته وی علاوه بر پایش هوشمند مناطق حفاظت شده به لحاظ مخاطرات محیط زیستی، نحوه گشت و کنترل کارکنان و اطلاع از سطح ایمنی خودروهای عملیاتی نیز در قالب همین طرح امکان پذیر خواهد شد.

اشتری اجرای کامل پایش هوشمند منطقه حفاظت شده ارسباران به منظور نظارت‌های میدانی در این منطقه را نیازمند همکاری و مساعدت دستگاه‌های مختلف از جمله فرمانداری‌ها و شرکت مخابرات استان دانست.

وی با اشاره به اینکه امروز فناوری‌های نوین حفاظتی جایگاه ویژه ای در حفاظت از عرصه‌های زیست محیطی دارد، یادآور شد: به همین منظور در سال جاری اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی اقدام به ایجاد یک سیستم پایش تصویری در اکثر مناطق تحت مدیریت از جمله مناطق حفاظت شده ارسباران و تالاب‌ها کرده است.

اشتری گفت: بر همین اساس در آینده نزدیک در سایر مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان نیز اقدام در خصوص تجهیزات هوشمند سازی ادامه خواهد داشت.

وی مجموعه اکوسیستم (محیط طبیعی) ارسباران با ۱۶۰ هزار هکتار وسعت را بسیار مهم و دارای شهرت جهانی دانست و افزود: از این وسعت، هشت هزار و ۹۰۰ هکتار به عنوان پارک ملی، ۷۲ هزار هکتار منطقه حفاظت شده ارسباران و ۶۲ هزار هکتار منطقه حفاظت شده دیزمار و مابقی جنگل‌ها خارج از مناطق مجموعه مدیریت محیط زیست آذربایجان شرقی است.

اشتری یکهزار گونه گیاهی و ۳۰۰ گونه جانوری را از جمله ویژگی‌های بسیار مهم منطقه ارسباران اعلام و اضافه کرد: به علت کمبود محیط بان و سایر امکانات استفاده از تکنولوژی‌های نوین برای حفاظت از این مناطق امری ضروری است.

وی ادامه داد: طرح مدیریت هر سه منطقه فوق توسط مشاور ذیصلاح مطالعه و در شورای برنامه ریزی آذربایجان شرقی مصوب و برای اجرا به کلیه ارگان‌های مربوطه از سوی استانداری ابلاغ شده است که قسمتی از طرح مدیریت مربوط به هوشمندسازی مناطق است که سازمان حفاظت محیط زیست به صورت مجزا طرح را مطالعه کرده است.