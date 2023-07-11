نویسنده جوان بوشهری تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین دوره نشست «از تبار قلم» که صبح سه‌شنبه به مناسبت روز قلم در کتابخانه مصلحیان بوشهر برگزار شد، از خدمات بانوی خاطره‌نگار و نویسنده جوان بوشهری «مونس عبدی زاده»، تجلیل شد.

مونس عبدی‌زاده در این مراسم با تشکر از دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم، گفت: کار نویسندگی را از سال ۹۲ شروع کردم و اولین کتابم «راز مروارید» نام دارد که خاطرات ناخدا دوم بازنشسته سعید کیوانشکوهی طراح عملیات مروارید را روایت می‌کند که از سوی انتشارات «سوره مهر» منتشر شد. دومین کاری که روانه بازار کتاب کردم، «چهل روز انتظار؛ خاطرات شهید مدافع حرم استان بوشهر؛ شهید محمد احمدی‌جوان» بود که از سوی انتشارات «روایت فتح» راهی بازار کتاب شد.

این بانوی خاطره‌نگار و نویسنده حوزه دفاع مقدس افزود: در حال حاضر کتاب‌های «خاطرات خانم فاطمه‌سادات علیزاده‌ثابتی؛ همسر شهیدان رضا و مهران عزیزانی» با عنوان «مثل هاجر» و «خاطرات کاظم اخوان؛ عکاس و خبرنگار جنگ» با عنوان «تصویری در بند» را نوشته و برای چاپ به‌ترتیب به دست نشر ۲۷ بعثت و انتشارات شهید سپرده‌ام. یک کار هم در دست نوشتن دارم که مربوط به خاطرات شهید مدافع حرم «میثم نجفی» می‌شود.

وی در خصوص اینکه چگونه به سمت نویسندگی جذب شد، توضیح داد: از دوره نوجوانی تا دوران دانشگاه، خاطرات روزانه‌ام را می‎‌نوشتم؛ اما مطالعه کتاب «از معراج برگشتگان» نوشته حمید داودآبادی جرقه‌ای بود که مرا به سمت نویسندگی سوق داد.

سومین دوره نشست «از تبار قلم» که با حضور حیدر راهب مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بوشهر، عبدالرحیم افروغ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، عبدالله شاهینی رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان بوشهر، مهدی مقدسی مسئول دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی بوشهر، جمعی از علاقمندان، جامعه ادبی و اصحاب رسانه برگزار شد.