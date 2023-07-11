تاریخ دفاع مقدس استان بوشهر برای نسل جوان بازنمایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم افروغ صبح سه‌شنبه در سومین دوره «از تبار قلم» و تجلیل از «مونس عبدی زاده» نویسنده جوان بوشهری اظهار داشت: این نویسنده بوشهری آثار خوبی را به رشته تحریر درآورده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر گفت: ما مدیون نویسندگان متفکر و دغدغه‌مندی مثل مونس عبدی‌زاده هستیم که قلم را در این خطه با نام و عنوان این افراد تأثیرگذار و شهرهای شهیدپرور پیوند داده‌اند، بنابراین وظیفه ماست که چنین نویسنده‌ای را حمایت کنیم.

افروغ تجلیل از این بانوی خاطره‌نگار و نویسنده دفاع مقدس را اقدامی ارزنده برشمرد و افزود: امیدواریم چنین برنامه‌هایی تداوم بیابد تا بتوانیم نقش و جایگاه و رسالت این نسل از نویسندگان انقلاب را که در تبیین تاریخ دفاع مقدس و انقلاب اسلامی نقش کلیدی ایفا می‌کنند، در استان به خوبی به نسل امروز بازنمایی کنیم.

در سومین دوره نشست «از تبار قلم» که به مناسبت روز قلم در کتابخانه مصلحیان بوشهر برگزار شد، از خدمات بانوی خاطره‌نگار و نویسنده جوان بوشهری «مونس عبدی زاده»، تجلیل شد.

این برنامه با حضور حیدر راهب مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بوشهر، عبدالرحیم افروغ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، عبدالله شاهینی رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان بوشهر، مهدی مقدسی مسئول دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی بوشهر، جمعی از علاقمندان، جامعه ادبی و اصحاب رسانه برگزار شد.