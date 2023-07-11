چند عنوان کتاب تا امروز درباره میثم تمار منتشر شده است؟

به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران در اطلاعیه‌ای که به‌مناسبت ۲۲ ذی الحجه و شهادت میثم تمار منتشر کرده، به انتشار آمار کتاب‌هایی پرداخته که پس از انقلاب تا امروز درباره این چهره تشیع منتشر شده‌اند.

در متن این‌اطلاعیه آمده است:

شیخ مفید، از بزرگ علمای امامیه در قرون چهارم و پنجم هجری در کتاب «اَلْإرْشاد فی مَعْرفةِ حُجَجِ الله عَلَی الْعِباد» سخنی شگفت انگیز از مولای متقیان، امام علی بن ابی‌طالب (ع) بدین شرح آورده است: «اِتَّقُوا اللّه َ عِبادَ اللّه ِ وتَحاثّوا عَلَی الجِهادِ مَعَ إمامِکُم؛ فَلَو کانَ لی مِنکُم عِصابَةٌ بِعَدَدِ أهلِ بَدرٍ؛ إذا أمَرتُهُم أطاعونی، وإذَا استَنهَضتُهُم نَهَضوا مَعی، لَاستَغنَیتُ بِهِم عَن کَثیرٍ مِنکُم، وأسرَعتُ النُّهوضَ إلی حَربِ مُعاوِیَةَ وأصحابِهِ؛ فَإِنَّهُ الجِهادُ المَفروضُ… ای بندگان خدا! از خدا پروا کنید و یکدیگر را بر جهاد همراه پیشوایتان برانگیزید. اگر از شما یارانی به شمار اهل بدر داشتم که هرگاه فرمان می‌دادم، اطاعتم می‌کردند و آن گاه که از آنان خواستار قیام می‌شدم، قیام می‌کردند، با آنان از انبوهی از شما بی‌نیاز می‌شدم و به نبرد با معاویه و یاران او می‌شتافتم، که این همان جهاد واجب است.»

امیرمومنان (ع) به تنهایی و مظلومیت شناخته می‌شوند و این سخنان نیز از تنهایی حیرت آور ایشان حکایت می‌کنند، این در صورتی است که او (ع) جز خیر مطلق در دنیا و آخرت برای عیال‌الله به چیز دیگری نمی‌اندیشید.

وفاداران به آن حضرت (ع) جز عده معدودی نبودند که یکی از آنها جناب میثم تمار است. به شهادت منابع تاریخی شیعه، آن جناب در روز ۲۲ ذی الحجه به دلیل مصاحبت بسیار با امیرالمومنین (ع) و ذکر مداوم فضائل آن حضرت و وفاداری بی چون و چرا به حضرت سیدالشهدا (ع) به دست ابن زیاد به دار آویخته شد و به شهادت رسید.

جناب میثم از یاران و صاحبی باوفا و صدیق امیرمومنان بودند و اگر در طول تاریخ بخواهند نام شیعیان مخلص را نام ببرند، اسم ایشان در ردیف نخست قرار می‌گیرد. جناب میثم صاحب علم تفسیر بود و ایمانی کامل داشت و شب‌ها به قیان و روزها را به روزه می‌گذراند. دارای بیانی فصیح بود. روایت است که منزلت جناب میثم نزد امیرالمومنین (ع) مانند منزلت جناب سلمان بود نزد رسول خدا (ص) و ابن زیاد ملعون آن بزرگوار را به خاطر مصاحبت و ولای امیرالمومنین (ع) به شهادت رساند.

زندگی میثم تمار و راه و روش و سلوکش در پیروی از مقام ولایت زبانزد تاریخ است. ایشان را می‌توان به عنوان الگوی شیعیان معرفی کرد. پس ضرورت دارد که با منابع منتشر شده درباره ایشان آشنا شویم و دیگران را نیز با آن آشنا کنیم.

بر اساس بانک اطلاعات کتاب خانه کتاب و ادبیات ایران از سال ۱۳۵۷ تا دهم تیر ماه ۱۴۰۲ در مجموع ۷۹ عنوان کتاب چاپ اول و چاپ مجدد با موضوع میثم تمار در کشور منتشر شده است که از این تعداد ۲۱ عنوان کتاب در رده کودک و نوجوان و ۵۸ عنوان کتاب در رده بزرگسال راهی بازار نشر شده است. همچنین از مجموع کل این کتاب‌ها، ۷۲ عنوان تألیف و مابقی ترجمه و ۳۷ عنوان کتاب چاپ اول و ۴۲ عنوان کتاب چاپ مجدد در پیشخان کتابفروشی‌ها قرار گرفت.

بر اساس این آمار از مجموع ۵۸ عنوان کتاب منتشر شده در حوزه بزرگسال، ۵۳ عنوان تألیف و ۵ عنوان ترجمه است و از مجموع ۲۱ عنوان کتاب منتشر شده در حوزه کودک و نوجوانT ۱۹ عنوان تألیف و مابقی ترجمه هستند.