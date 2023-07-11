به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عطاردی ظهر سهشنبه در دیدار با استاندار زنجان اظهار کرد: ما در کشور سه قوه شامل مجریه، مقننه و قضائیه داریم اما در عمل گویا یک قوه دیگر به آن اضافه شده که مانع انجام امور در کشور میشود و آن قوه نظام بروکراتیک است.
وی ابراز کرد: راهکارهای علمای مدیریت این است که باید انقلاب در نظام اداری شکل گیرد و برای اینکه این انقلاب کمترین تبعات را داشته باشد راهی جز این نداریم که از یه سمت نظام الکترونیک پیش بریوم.
معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی نظام اداری سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه با اصلاحات تدریجی به جایی نمیرسیم، یادآور شد: یکی از ۵ اولویت دولتها، برقراری دولت الکترونیک بوده اما به طور کامل محقق نشده و در این مسیر فرصت سعی و خطا نداریم و باید کاری کنیم که به هدف و واقعیت نزدیک باشد.
وی یکی از اقدامات مهم در تحقق دولت الکترونیک را الگوسازی خواند و گفت: باید اقداماتی را انجام دهیم که دیگران از طریق این الگو مسیر خود را پیدا کنند و باید نمونهها و الگوهای موفق در زمینه هوشمندسازی را به همه بخشها تسری دهیم.
عطاردی با اشاره به اینکه الگوسازی باید سه ویژگی داشته باشد که شامل اراده، عِده و عُده میشود و مهمترین آن اراده است، عنوان کرد: در حکمرانی نقش شرکتها، بخش خصوصی، افراد و مردم از دولت پررنگتر میشود.
وی با اشاره به اینکه کشور ما بر اراده مردم پایهریزی شده است، تصریح کرد: راه میانبر برای پررنگ کردن نقش مردم در نظامات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، حکمرانی دیجیتال است و در واقع هوشمندسازی، آماده کردن صحنه برای افزایش مشارکت مردم است.
معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی نظام اداری سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه حکمرانی دیجیتالی در کشور در عرصههای مختلف در حال پیگیری است، افزود: در این راستا در خصوص چابکسازی نظام اداری برنامههای مختلفی در حال پیادهسازی است.
وی خاطرنشان کرد: استان زنجان به واسطه ارادهای که در مدیریت استان وجود دارد با تکیه بر ظرفیتها و توانمندیهای موجود میتواند استان الگو در حوزه تحول دیجیتال در کشور باشد.
عطاردی افزود: پروژه «زنجان من» که در این استان در حوزه حکمرانی دیجیتال در حال پیگیری است، به عنوان یک طرح ملی در اولویتهای سازمان اداری و استخدامی قرار دارد.
نظر شما