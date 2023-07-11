مجید کوهی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت دما در چند روز آینده، اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشههای هواشناسی جو استان اردبیل از بعد از ظهر امروز تا ظهر فردا ناپایدار بوده و اردبیل هوای خنک و بارانی را تجربه خواهد کرد.
وی بیان کرد: با عبور سامانه بارشی زودگذر احتمال ابرناکی، کاهش دمای هوا، وزش باد خزری گاهی تند، رخداد مه و در برخی از مناطق بارش باران و در پاره از اوقات به صورت رگبار و رعد و برق و در نواحی مستعد بارش تگرگ دور از انتظار نخواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل توجه به هشدار سطح زرد شماره ۳۳ به شهروندان توصیه میشود، گفت: با توجه به وزش باد از شهروندان درخواست میکنیم از تردد در کنار ساختمانهای نیمهکاره خودداری کنند.
کوهی خاطرنشان کرد: از روز پنج شنبه جو استان مجدداً پایدار خواهد بود و با کاهش میزان ابرناکی بر دمای هوا نیز افزوده خواهد شد.
وی ادامه داد: تغییرات احتمالی اوضاع جوی در گزارش نامه پیش بینی روزهای آینده لحاظ خواهد شد.
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