بورسیه شورای المپیک آسیا برای چهار عضو هاکی روی یخ ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن هاکی روی یخ اعلام کرد: پس از ۳ سال فعالیت شبانه روزی و درخشش ملی پوشان هاکی روی یخ کشورمان در مسابقات بین المللی، شورای المپیک آسیا (OCA) نخستین بار برای دو ورزشکار، یک مربی و یک داور ایرانی بورسیه در نظر گرفت.

اردوی متمرکز هاکی روی یخ جوانان آسیا در رده سنی کمتر از ۱۶ سال با حمایت مالی شورای المپیک آسیا از ۹ تا ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ در شهر تاشکند ازبکستان در حالی برگزار خواهد شد که پس از بررسی های لازم در فدراسیون جهانی هاکی روی یخ، اعظم السادات سنایی به عنوان مربی، میلاد امینی کاروانسرایی به عنوان داور و سارینا خسروی و یونس ناقلی به عنوان دو ورزشکار دختر و پسر کمتر از ۱۶ سال در این اردو شرکت خواهند کرد .

خبر برپایی این اردو که تمام هزینه های بلیط، اقامت، آموزش و … آن را OCA پرداخت می کند همزمان شد با انتشار خبر میزبانی بازیهای زمستانی ۲۰۲۵ در چین که می تواند با توجه به شانس مدال آوری بانوان و آقایان ایرانی در هاکی روی یخ سکوی پرتابی باشد برای این رشته و فدراسیون اسکی و ورزشهای زمستانی.