به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام رضا براتی‌زاده در نشست ستاد پیشگیری و مقابله با تخلفات و جرایم انتخاباتی خراسان شمالی که پیش از ظهر امروز در سال جلسات دادگستری برگزار شد، اظهار داشت: انتخابات به عنوان تجلی‌گاه شور و نشاط اجتماعی و سیاسی و یکی از اصلی ترین مؤلفه‌های تولید قدرت، صلابت و اقتدار و در عین حال یکی از مظاهر مهم مردم سالاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی تصریح کرد: باید تمامی عوامل و دست اندرکاران انتخابات با تلاش حداکثری و اتخاذ تدابیر لازم زمینه مشارکت حداکثری مردم را فراهم کنند تا انتخابات پیش رو به عرصه‌ای برای تبلور جلوه‌های ناب از سرچشمه جوشان شور و شعور ایرانی در کانون توجه جهانیان تبدیل شود.

وی از کلیه عوامل برگزارکننده انتخابات به ویژه هیأت‌های اجرایی و نظارتی خواست تا در این دوره با تلاش مضاعف، شرایط ایده آل برگزاری انتخاباتی پرشور به دور از هرگونه دغدغه و آسیبی را فراهم کنند.

حجت الاسلام براتی‌زاده، حرکت مردم و مسئولان در مسیر مقابله با موضع گیری‌های دشمن را گامی مهم و اثرگذار در جهت خنثی‌سازی طرح‌ها و توطئه‌ها و نقشه‌های شوم استکبار جهانی و نظام سلطه به سرکردگی آمریکای جهانخوار دانست و افزود: این موضع گیری در مقابل حملات و تبلیغات دشمن صرفاً با سخن گفتن به سرانجام مطلوب نمی‌رسد و لازم است همگان دست در دست یکدیگر در همه بخش‌ها با هوشیاری کامل و تلاش مضاعف و البته اقدامات میدانی پا به عرصه بگذارند.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی قانون را به عنوان منبع و مأخذ اصلی، فصل الخطاب و معیار تعیین کننده و ملاک و محک ارزیابی تدابیر و راهبردهای مرتبط با انتخابات برشمرد و از آن به مثابه مبنا و خط کشی یاد کرد که در هیچ مرحله‌ای نبایست از آن تخطی گردد و تمامی حرکات و اقدامات باید بر اساس موازین قانونی شکل گیرد.

وی در ادامه با اشاره به تلاش دشمن در هدف قرار دادن اصل مشارکت مردمی در فضای عینی و مجازی و زیر سوال بردن اصل نظام و مسائل کلان مملکتی و همچنین سعی و تلاش در ایجاد فتنه خاطر نشان کرد: امروزه بد خواهان نظام با عناوینی مانند آزادی بیان در تلاش هستند تا با توهین، فضای رقابتی را ناسالم و غبار آلود جلوه دهند و با تمسک به انواع دست آویزهای شیطانی یأس و ناامیدی را در جامعه تلقین و نهادینه کنند.