پیشرفت ۴۵ درصدی قرارگاه بهداشتی و درمانی مرز خسروی

صادق کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آماده سازی زیرساخت‌های درمانی در مرز خسروی، اظهار کرد: ساخت قرارگاه درمانی یکی از مهمترین پروژه‌های استان کرمانشاه برای ایام اربعین است که اواسط اردیبهشت عملیات اجرایی آن آغاز شد و هم اکنون در حال تکمیل و آماده‌سازی آن برای زوار هستیم.

وی افزود: قرارگاه درمانی و بهداشتی اربعین در مرز خسروی در ۲ هزار متر مربع زیربنا و در قالب ۲ طبقه طراحی شده که با توجه به نیاز فوری به این مکان برای ایام اربعین در حال تکمیل یک طبقه از آن تا پیش از اربعین هستیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: اجرای پروژه درمانی و بهداشتی مرز خسروی به طور کلی حدود ۷۰ میلیارد تومان اعتبار لازم دارد که اعتبار آماده سازی طبقه نخست آن برای ایام اربعین حدود ۳۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

کریمی با تاکید بر پیشرفت فیزیکی ۴۵ درصدی قرارگاه درمانی مرز خسروی، عنوان کرد: لزوم احداث درمانگاه و قرارگاه تاکتیکی بهداشتی، درمانی نقطه صفر مرزی خسروی ارائه خدمات درمانی به بیماران گرمازده، سرم تراپی و جلوگیری بحران در اربعین خواهد بود.