لرستان قهرمان شد/ گنج خانلو برترین رکابزن کشور با سه عنوان اولی

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز سه شنبه ۲۰ تیرماه و در دومین روز مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور پیست آقایان ۳ مسابقه دیگر برگزار شد و رکابزنان برتر کشورمان در ماده های تیم اسپرینت، دور امتیازی و کایرین به رقابت پرداختند. این دوره از رقابت ها با حضور ۵۸ رکابزن از ۱۵ استان برگزار شد که در مجموع امتیاز تیمی استان لرستان توانست با کسب ۷۷۵ امتیاز در رتبه نخست قرار بگیرد. استان کرمان با ۵۶۰ امتیاز دوم شد و خراسان رضوی به مقام سومی این رقابت ها دست یافت.

نتایج روز اول و دوم مسابقات قهرمانی کشور پیست آقایان به شرح زیر می باشد:

رشته تیم اسپرینت:

مقام اول: استان خراسان رضوی با ثبت زمان: ۱:۰۵:۲۷۱دقیقه

مقام دوم: استان لرستان با ثبت زمان: ۱:۰۶:۲۳۰ دقیقه

مقام سوم: استان کرمان با ثبت زمان: ۱:۰۶:۷۱۸ دقیقه

رشته دورامتیازی:

مقام اول: محمد گنج خانلو استان تهران

مقام دوم: بهنام آرین استان همدان

مقام سوم: مهدی سهرابی از استان زنجان

رشته کایرین:

مقام اول: محمدامین رحیم آبادی از استان کرمان

مقام دوم: محمد دانشور خرم از خراسان رضوی

مقام سوم: محمد گنج خانلو از استان تهران

تعقیبی انفرادی:

۱-بهنام آرین از همدان ۴:۴۴.۵۲۰

۲-داود محمدآبادی از خراسان رضوی ۴:۴۸.۱۸۰

۳-مهدی آقاکاشی ۴:۵۰.۳۲۵

اسپرینت، ۲۰۰متر:

۱-محمدامین رحیم آبادی از کرمان

۲-سینا غلامی از کرمان

۳-کسری باقرپور از لرستان

اسکرچ:

۱-محمد گنج خانلو از تهران

۲-‌بهنام آرین از همدان

۳-مهدی ناطقی از اصفهان

اومنیوم:

۱-محمد گنج خانلو از تهران

۲-مهدی سهرابی از زنجان

۳-پیام سعدی پور از لرستان