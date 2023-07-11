فعالیت ۱۰۴۷ سمن محیط زیستی / ایجاد بیش از ۲۰۰۰ خانه محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلاجقه در دیدار با دستیار رئیس جمهوری در امر مردمی‌سازی دولت با اشاره تاکید اصل ۵۰ قانون اساسی مبنی بر اینکه حفاظت از محیط زیست وظیفه همگانی است، اظهار کرد: مسؤولان باید اعتقاد پیدا کنند که کشور ما از نظر شاخص‌های محیط زیستی در آستانه‌ها قرار گرفته است و برای حفظ داشته‌های خود می‌بایست تلاش کنیم.

وی ایجاد بیش از ۲۰۰۰ خانه محیط زیست در سراسر کشور را از مصادیق مردمی‌سازی محیط زیست دانست و گفت: در کشور ۱۰۴۷ سمن محیط زیستی داریم و ما به دنبال جذب حداکثری این سمن‌ها برای فعالیت در چارچوب نظام هستیم.

معاون رئیس جمهوری با اشاره به برگزاری جلسات متعدد مدیران و معاونان سازمان حفاظت محیط زیست با نیروهای جهادی خاطرنشان کرد: استان البرز به عنوان استان پایلوت برای ارائه آموزش‌های محیط زیستی به این نیروها انتخاب شده است و امیدواریم بتوانیم از ظرفیت‌های این نیروها در سراسر کشور برای ارتقای جایگاه محیط زیست بهره بگیریم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ظرفیت نفوذ محیط زیست در جامعه را بسیار بالا توصیف کرد و خواستار حفظ سرمایه اجتماعی محیط زیست در کشور شد.

در ادامه این جلسه سیداحمد عبودتیان دستیار رئیس جمهوری در امور مردمی سازی دولت - گفت: موضوع محیط زیست از حساسیت بالایی برخوردار است و جریان نفوذ هم بر آن تکیه زده است اما حضور انبوه و گسترده مردم در این حوزه، باطل السحر جریان نفوذ است.

وی با اشاره به ساختار مشخص سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه مشارکت مردمی، فعالیت خانه‌های محیط زیست را از جمله اقدامات شاخص این سازمان برای افزایش مشارکت مردمی در سطح استان‌های کشور ارزیابی کرد.

عبودتیان در پایان گفت: در سال‌های آینده درگیری ما با مشکلات محیط زیستی بیشتر خواهد شد و می‌بایست با تقویت جریان‌های اجتماعی برای مقابله و مدیریت این چالش‌ها آماده باشیم.