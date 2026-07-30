لرستان در جایگاه دوم تولید محصول نخود کشور

نامدار صیادی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ۶۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان لرستان به کشت محصول نخود اختصاص پیدا کرده است.
وی عنوان کرد: ۴۵ هزار هکتار از این میزان مربوط به شهرستان دلفان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه در لرستان هفت رقم نخود کشت میشود، گفت: لرستان بعد از استان کرمانشاه، در جایگاه دوم تولید محصول نخود کشور قرار دارد.
صیادی با اشاره به مکانیزهشدن تمام مراحل کاشت، داشت و برداشت محصول نخود در لرستان، تصریح کرد: همین امر باعث شده که هم از لحاظ اقتصادی کشت این محصول بهصرفه باشد و هم تسریع در برداشت این محصول داشته باشیم.
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