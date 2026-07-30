به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در حالی خود را برای حضور در فصل بیستوششم رقابتهای لیگ برتر آماده میکند که همچنان با یکی از مهمترین چالشهای خود در نقلوانتقالات دستوپنجه نرم میکند. پنجره نقلوانتقالاتی آبیپوشان هنوز بسته است و به همین دلیل این باشگاه تا این لحظه امکان ثبت قرارداد بازیکنان جدید خود را ندارد؛ موضوعی که برنامههای کادر فنی برای تکمیل فهرست تیم را با ابهام مواجه کرده و باعث شده جذب و استفاده از خریدهای جدید فعلاً در انتظار رفع این مشکل باقی بماند.
مدیران استقلال در روزهای اخیر تلاشهایی را برای برطرف شدن این مانع انجام دادهاند و امیدوارند هرچه زودتر شرایط لازم برای باز شدن پنجره نقلوانتقالاتی فراهم شود تا قرارداد بازیکنان جذبشده به ثبت برسد و کادر فنی بتواند با نفرات کامل وارد فصل جدید شود. با این حال، تا زمان رفع این مشکل، آبیپوشان ناچارند برنامههای آمادهسازی خود را با نفرات در اختیار دنبال کنند.
در چنین شرایطی، سهراب بختیاریزاده، سرمربی استقلال، علاوه بر آمادهسازی بازیکنان باتجربه، نگاه ویژهای نیز به استعدادهای جوان باشگاه دارد. او با دعوت از تعدادی از بازیکنان مستعد تیمهای پایه و امید به تمرینات بزرگسالان، قصد دارد عملکرد آنها را از نزدیک ارزیابی کند تا در صورت تأیید فنی، در فصل پیش رو فرصت حضور در ترکیب اصلی و کسب تجربه در لیگ برتر را به آنها بدهد. این رویکرد میتواند ضمن ایجاد انگیزه برای بازیکنان جوان، بخشی از کمبودهای احتمالی استقلال در آغاز فصل را نیز جبران کند.
از سوی دیگر، اردوی آمادهسازی استقلال از چند روز آینده در تهران آغاز خواهد شد. برخلاف برخی تیمهای مدعی از جمله پرسپولیس که برای برگزاری اردوی پیشفصل راهی خارج از کشور شدهاند، آبیپوشان برنامهای برای برگزاری اردوی خارجی ندارند و تمرینات خود را در پایتخت دنبال خواهند کرد. کادر فنی در نظر دارد با برگزاری تمرینات منظم و انجام چند دیدار تدارکاتی، تیم را به آمادگی مطلوب برای شروع لیگ برتر و همچنین حضور در لیگ نخبگان آسیا برساند.
استقلال که تنها نماینده فوتبال ایران در فصل جدید لیگ نخبگان آسیا خواهد بود، امیدوار است پیش از آغاز رسمی مسابقات، مشکلات اداری و نقلوانتقالاتی خود را برطرف کند تا با ترکیبی کامل و شرایطی مطلوب وارد رقابتهای داخلی و آسیایی شود.
محسن یوسفی پیشکسوت استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط این تیم اظهار کرد: چیزی که مشخص است این است که استقلال شرایط خوبی ندارد. این تیم باید در لیگ نخبگان آسیا حضور پیدا کند اما پنجره نقلوانتقالاتیاش بسته است و هنوز هم تکلیف مدیرعامل باشگاه مشخص نشده است.
وی افزود: از زمانی که هلدینگ مالکیت باشگاه را بر عهده گرفت، تقریباً همه اتفاقات استقلال رو به جلو بود؛ چه از نظر مسائل مالی و چه از نظر سایر موضوعات مدیریتی و ساختاری. شرایط باشگاه نسبت به گذشته بهتر شده بود اما متأسفانه بعد از جنگ، استقلال بیشتر از سایر تیمها آسیب دید.
این پیشکسوت استقلال ادامه داد: شاید همه باشگاهها مشکلاتی داشته باشند اما اوضاع استقلال از بقیه تیمها بدتر شده است. دقیقاً از جزئیات مشکلات مربوط به نقلوانتقالات، بدهیها یا بسته شدن پنجره اطلاع ندارم، اما چیزی که مشخص است این است که مشکلات استقلال از سایر رقبا بیشتر شده و هنوز هم برطرف نشدهاند. امیدوارم تا زمان آغاز مسابقات شرایط به گونهای پیش برود که استقلال بتواند با یک تیم خوب وارد رقابتها شود، چون این باشگاه، یک تیم معمولی نیست و علاوه بر لیگ برتر، نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیاست.
یوسفی در خصوص نقش مدیریت باشگاه در شرایط فعلی استقلال گفت: قطعاً مدیریت نقش اصلی را در این اتفاقات دارد. البته بخشی از مشکلات به شرایط جنگ و اتفاقاتی که در آن مقطع رخ داد برمیگردد و نمیتوان آن را نادیده گرفت، اما همه مسائل مربوط به جنگ نیست. شاید نتوانم وارد جزئیات شوم اما احساس میکنم در مقطعی آن اهمیتی که باید به باشگاه استقلال داده میشد، وجود نداشت.
وی تصریح کرد: انگار این نگاه به وجود آمده بود که اگر استقلال نتوانست پنجره نقلوانتقالاتیاش را باز کند، اشکالی ندارد یا اگر نتوانست تیم قدرتمندی ببندد، اتفاق خاصی نمیافتد. به نظرم مجموعهای از عوامل دست به دست هم دادهاند تا مشکلات استقلال همچنان پابرجا بماند و این موضوع اصلاً به سود باشگاه نیست.
پیشکسوت استقلال درباره انتخاب سهراب بختیاریزاده به عنوان سرمربی آبیپوشان نیز اظهار داشت: بعضی وقتها باشگاه قدرت انتخاب زیادی دارد و میتواند از بین گزینههای داخلی و خارجی بهترین تصمیم را بگیرد، اما گاهی شرایط به گونهای است که دست باشگاه چندان باز نیست و باید از میان گزینههای موجود انتخاب کند.
وی ادامه داد: با توجه به شرایطی که برای کشور به وجود آمد، فکر میکنم گزینههای زیادی روی میز مدیران استقلال وجود نداشت. تعدادی از مربیان داخلی هم با تیمهای دیگر قرارداد داشتند و انتخابها محدود بود. در چنین شرایطی، سهراب بختیاریزاده یکی از در دسترسترین و محتملترین گزینهها بود.
یوسفی در پایان خاطرنشان کرد: سهراب در این چند سال هر زمان استقلال به او نیاز داشته، آمده و به تیم کمک کرده است. فصل گذشته هم زمانی که هدایت تیم را بر عهده گرفت، نتایج بدی کسب نکرد و عملکرد قابل قبولی داشت. حالا هم دوباره مسئولیت تیم را پذیرفته و امیدوارم این بار هم بتواند شرایط خوبی را برای استقلال رقم بزند و اتفاقات مثبتی برای این تیم رخ دهد.
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