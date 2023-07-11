کره شمالی نیروهای آمریکایی رابا یک «پرواز بسیار خطرناک» تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کیم یو جونگ، دیپلمات و مقام عالیرتبه کره شمالی و همچنین خواهر کیم جونگ اون، رهبر این کشور، یک هواپیمای جاسوسی آمریکا را به هشت بار ورود به منطقه اقتصادی انحصاری پیونگ‌یانگ متهم کرد و به واشنگتن درباره عواقب این اقدام هشدار جدی داد.

دیپلمات کره شمالی به واشنگتن هشدار داد که در صورت تداوم «ورود غیرقانونی» به حریم کره شمالی، نیروهای آمریکایی با «پروازی به شدت خطرناک» مواجه خواهند شد.

کیم که از اعضای ارشد کمیته مرکزی حزب کارگر کره شمالی نیز محسوب می‌شود، دیروز هم گفته بود که آمریکا با پروازهای شناسایی و جاسوسی، به حریم هوایی کره شمالی تجاوز کرده است و هشدار داد که چنین هواپیماهایی بدون شک سرنگون خواهند شد.

پنتاگون پیش‌تر ادعای پیونگ‌یانگ را رد کرد و مدعی شد که ارتش آمریکا به قوانین بین‌المللی پایبند است. سابرینا سینگ، سخنگوی پینتاگون مدعی شده بود: این اتهامات فقط اتهام است.