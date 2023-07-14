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۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۵:۰۸

هشدار کره شمالی به استقرار تسلیحات اتمی آمریکا در شبه‌جزیره کره

هشدار کره شمالی به استقرار تسلیحات اتمی آمریکا در شبه‌جزیره کره

نماینده دائم کره شمالی در سازمان ملل متحد با انتقاد شدید از تحرکات نظامی آمریکا در شبه جزیره کره، اعلام کرد که واشنگتن با استقرار تسلیحات اتمی جدید در کره جنوبی شرایط را به سمت تنش می‌برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده دائم کره شمالی در سازمان ملل متحد با انتقاد شدید از تحرکات نظامی آمریکا در شبه جزیره کره، اعلام کرد که واشنگتن به دنبال استقرار تسلیحات هسته‌ای جدید در کره جنوبی علیه این کشور است.

خبرگزاری اسپوتنیک بامداد جمعه گزارش داد که «کیم سون» نماینده دائم پیونگ یانگ در نشست شورای امنیت با حمله به اقدامات تحریک آمیز نظامی آمریکا در سواحل نزدیک کره شمالی گفت: شرایط در شبه جزیره کره با تحرکات نظامی بی‌سابقه آمریکایی‌ها در استقرار زیردریایی هسته‌ای برای نخستین بار طی ۴۰ سال گذشته به سمت تنش پیش می‌رود.

نماینده دائم کره شمالی تصریح کرد که واشنگتن با تحرکات خطرناک تحریک آمیز نظامی اطلاعاتی در اطراف سواحل این کشور درصدد استقرار سلاح‌های اتمی جدید علیه پیونگ یانگ در کره جنوبی است و این اقدامات تحریک‌آمیز شرایط را به سمت تنش خواهد کشاند.

گفتنی است خبرگزاری دولتی کره شمالی شامگاه پنجشنبه گزارش داد که آمریکا و کره جنوبی در اولین نشست گروه مشورتی هسته‌ای (NCG) به زودی درباره طرح استفاده از سلاح هسته‌ای علیه کره شمالی گفت‌وگو و رایزنی خواهند کرد.

کد مطلب 5835950

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