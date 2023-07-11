هدایای ویژه همراه اول به مناسبت ۲۹ سالگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور در آستانه ۲۹ سالگی خود و به عبارتی سالروز عرضه اولین سیمکارت در سال ۱۳۷۳، تاریخچه همراهی مشترکان همراه اول را ارائه می کند.

این تاریخچه آماری شامل مدت زمان مکالمه، میزان مصرف اینترنت، تعداد تماس گرفته شده و تعداد پیامک های ارسالی مشترک طی یک سال اخیر است.

همراه اول طی سال های اخیر در راستای مأموریت خود (تحقق رویای دیجیتال) و با شعار «همراه لحظه های دیجیتال»، سعی در جایگاه سازی به عنوان اپراتور دیجیتال و ترسیم نقش خود در رونق اقتصاد دیجیتال داشته است.

در این راستا با سرمایه گذاری در استارتاپ ها، سبد خدمات دیجیتال خود را توسعه داد و روند همکاری نزدیک با کسب و کارهای نوپا و مطرح کشور را آغاز کرد.

«همراه اول» از آن جهت به زعم حاکمیت ارتباطات به عنوان «لوکوموتیو پرقدرت مسیر حرکتی ایران دیجیتال» شناخته می شود که یکی از ارائه دهندگان بزرگ زیرساخت های ارتباطی کشور است و با تکیه بر همین ظرفیت به سمت ایجاد محیطی سازنده و حرفه ای برای کسب و کارها و کنشگران اقتصادی رفته است.

تعریف و طراحی سکوهای ویژه دیجیتال با هدف ارتقای بهره وری در کنار ارائه زیرساخت های حیاتی، بخشی از اقدامات کلیدی این اپراتور طی سالیان اخیر در مسیر تحول دیجیتال و رونق اقتصاد دیجیتال بوده است.

اکنون به مناسبت ۲۹ سال همراهی ایرانیان با نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور، همراه اول «مدت زمان همراهی» هر مشترک را براساس زمان فعالسازی سیمکارتش ارائه می کند.

در این تاریخچه یک ساله مشترکان همراه اولی، اطلاعاتی نظیر «مجموع میزان مکالمه»، «تعداد تماس ورودی و خروجی»، «تعداد پیامک ارسالی» و «میزان مصرف اینترنت» به وی نمایش داده خواهد شد.

همچنین شرکت ارتباطات سیار ایران در آستانه ۲۹ سالگی خود، هدایایی در دو قالب هدایای تلکامی و هدایای دیجیتال در نظر گرفته است که به سلیقه و انتخاب مشترکان همراه اول، برای آنان فعال می شود.

هدیه تلکامی شامل یک گیگابایت اینترنت داخلی است که در کنار چهار بسته کدهای تخفیف کسب و کارهای معتبر اکوسیستم دیجیتال کشور قرار دارد.

«هدیه خدمات زندگی دیجیتال» تدارک دیده شده شامل چهار بسته «فیلم بازها»، «ماجراجویان»، «قهرمانان علم» و «پیشگامان» که به انتخاب مشترکان برای آنها فعال می شود و همچنین تمامی متقاضیان ۱۰۰ هزار تومان بیمه گوشی از طریق «آی بیمه» دریافت می کنند.

بسته «فیلم بازها» شامل تخفیف در سرویس های فیلم نت، گپ فیلم و نت باکس می شود.

بسته «ماجراجویان» شامل تخفیف در سرویس های فلای تودی، جاجیگا و بیمه سفر آی بیمه می شود.

بسته «قهرمانان علم» شامل تخفیف آکادمی همراه، آلاء و شنوتو می شود.

بسته «پیشگامان» نیز تخفیف آچاره، نبض و سیب اپ را شامل می شود.

ارزش هر یک از این بسته‌ها ۵ میلیون ریال است که مشترک می تواند با سلیقه خود یک مورد را انتخاب کند.

مشترکان برای دریافت هدایای خود می توانند از طریق اپلیکیشن «همراه من»، بخش هدایای تشویقی و گزینه «سالروز همراهی» اقدام کنند.

گفتنی است هم اکنون شرکت ارتباطات سیار ایران با حدود ۸۰ میلیون مشترک تلفن همراه، دارنده ۵۳ درصد «سهم بازار مشترکان فعال تلفن همراه کشور» و همچنین ۵۳ درصد «سهم بازار مشترکان پهن باند سیار» مطابق شاخص های آماری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات رگولاتوری است.

همراه اول به عنوان رکورددار سرعت اینترنت ایران، در حال حاضر تمام شهرها، حدود ۴۵ هزار روستا و حدود ۸۳ هزار کیلومتر از جاده های کشور را تحت پوشش خود دارد.

همچنین در حوزه بین الملل نیز مطابق گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، همراه اول با ۲۸۵ اپراتور خارجی در ۱۱۲ کشور جهان ارتباط رومینگ دارد.