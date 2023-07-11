سعید جابری انصاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در آستانه گرامیداشت روز عفاف و حجاب از عموم بانوان محجبه و انقلابی استان دعوت به عمل می‌آوریم تا در اجتماع سراسری که روز پنجشنبه ۲۲ تیرماه همزمان با گرامیداشت روز عفاف و حجاب که دفاع از عفت و غیرت و پاسخ به رذالت و خباثت دشمنان نظام جمهوری اسلامی است، حضور پیدا کنند.

وی این اجتماع سراسری را دفاع از حجاب و عفت بانوان دانست و گفت: زنان و دختران انقلابی باید عمل‌دار این اجتماع سراسری در استان البرز باشند و بار دیگر پایبندی خود را به اصول و مبانی اسلامی و انقلابی اثبات کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز متذکر شد: این اجتماع سراسری پنجشنبه ۲۲ تیرماه ساعت ۱۷ و ۳۰ عصر در آستان مقدس امامزاده حسن (ع) برای حمایت از بانوان محجبه و انقلابی در روز عفاف و حجاب برگزار می‌شود.