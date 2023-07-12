به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس پس از پشت سر گذاشتن چند روز پر التهاب در جریان فسخ قرارداد علیرضا بیرانوند نه تنها توانست دروازه‌بان تیم ملی ایران را حفظ کند بلکه بازیکنان مورد نظر یحیی گل محمدی را جذب کند تا با تیمی کامل تمرینات پیش فصل را ادامه دهد. سرخپوشان پایتخت در حالی ظهر پنجشنبه راهی کشور ترکیه می‌شوند که همچنان پروسه جذب بازیکنان خارجی ادامه دارد.

اسماعیل حلالی پیشکسوت پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به بازیکنان ورودی و خروجی تابستانی پرسپولیس درباره قرعه کشی رقابت‌های لیگ برتر و همچنین ادامه حاشیه‌های علیرضا بیرانوند صحبت کرد که در پی می‌خوانید:

اصلی‌ها حفظ شدند؛ این مهم است

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس درباره لیست ورود و خروج این تیم گفت: اتفاق خیلی مهمی که برای پرسپولیس افتاد فقط بازیکنان اصلی است. عیسی آل کثیر تصمیم گرفت برود و برایش احترام قائلم.

پرسپولیس قوی شد به یک دلیل

حلالی در خصوص تأثیر جدایی آل کثیر تاکید کرد: رفتن آل کثیر به ضرر پرسپولیس نشد. این تیم به بلوغ تاکتیکی کامل رسیده است و هیچ مشکلی ندارد. پرسپولیس قوی بود و قوی‌تر هم شد ولی فکر می‌کنم در دفاع‌های کناری می‌تواند بازیکنان خوبی را به خدمت بگیرد تا نتایج قابل قبولی دریافت کند. اگر پرسپولیس در جناحین بتواند نفرات بهتری جذب کند دیگر نیاز نیست جابجایی‌های مکرر داشته باشد.

قرعه کشی لیگ برتر به نفع پرسپولیس شد

کارشناس فوتبال ایران در واکنش به اظهار نظر برخی پیشکسوتان مبنی بر دشواری بازی‌های نخست پرسپولیس تصریح کرد: من چنین دیدگاهی ندارم. پرسپولیس با قوی‌ترین رقیبان خود در ابتدای فصل بازی دارد. بهترین زمان برای گرفتن امتیاز از تیم‌هایی است که هنوز شناخت کافی از خود ندارند. استخوان بندی اصلی پرسپولیس حفظ شده است. این موضوع می‌تواند برای آنها خوب باشد. پنج هفته اول بازی‌های بزرگی برای پرسپولیس خواهد بود اما امتیازات مهمی نیز کسب خواهد کرد. من فکر می‌کنم پرسپولیس خیلی زود می‌تواند آنها را جمع کند. پرسپولیس بدون زیبایی و هماهنگی فنی دنبال سه امتیاز باشد. نتایج هفته‌های نخست در بازی‌های پایانی لیگ برتر خودنمایی خواهد کرد.

بیرانوند همچنان لجبازی می‌کند

حلالی در خصوص تنش به وجود آمده بین علیرضا بیرانوند و افشین پیروانی گفت: گذشت زمان مشکلات پرسپولیس را حل خواهد کرد. بیرانوند کار اشتباهی کرده است اما فعلاً لجباز است و نمی‌خواهد قبول کند. من بیرانوند را خیلی قبول دارم اما باید بداند اینجا پرسپولیس است و با رفتن یا ماندن او هیچ اتفاقی برای تیم نمی‌افتد. بیرانوند باید قدردان همین پیراهن باشد. در کنار تمامی این موارد معتقدم باید طبق قراردادش پول بگیرد و تأمین مالی شود تا با خیال راحت بتواند برای زندگی خود خرج کند و تمرکزش هم روی فوتبال باشد.