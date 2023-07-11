به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای بهمن، آیین رونمایی از دوکتاب موسیقی «پرواز» و «خیال» تالیف مهدی غلامی، با حضور هنرمندان دف نواز و اساتید برجسته موسیقی کشور، با عنوان «نََقَراتِ جان» در فرهنگسرای بهمن برگزار میشود.
در این ویژه برنامه که از ساعت ۱۶ جمعه ۲۳ تیر ماه در سالن سینما تراس چاپلین فرهنگسرای بهمن برگزار میشود، کیوان ساکت، وحید اسدالهی، منصور مرادی، بابک ربوخه، فربد یدالهی، احسان لیوانی، اشکان مرادی، رامین کلیایی و زانیار حسامی حضور خواهند داشت.
هم نوازی ۵۰۰ دف نواز مدعو از سراسر کشور درکنار هنرجویان این ساز، آغازگر این گردهمایی خواهند بود.
پخش ویدیوکلیپ معرفی دوکتاب مذکور به همراه سخنرانی کیوان ساکت، و همچنین بزرگداشت استاد فقید حسن ناهید، موسیقیدان و نوازنده پیشکسوت نی، که شامگاه ۲۷ بهمن سال ۱۴۰۱ درگذشت، ازدیگر بخشهای این برنامه است.
نویسنده کتاب «پرواز» بیشتر سعی دارد، هنرجویان دف را با مقوله مهم «همنوازی» با دیگر سازها و ضرباهنگ مترونوم آشناکند. این نویسنده همچنین در نوشتار دیگر که «خیال» نام دارد، کوشیده تا با بهره گیری از نواها و سازهای ملودیک که توسط اساتید موسیقیهای نواحی، مقامی وکلاسیک ایرانی نواخته شده است، در قالب نوشتاری (نت) و شنیداری (لوح فشرده) تکنیکهای دشوارتر و درک ریتمیک، دو نوازی و گروه نوازی را به هنرجوی ساز دف آموزش دهد.
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