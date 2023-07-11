  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۵:۱۹

فرهمند و نادعلی سرمربیان پومسه روها در هانگژو

فرهمند و نادعلی سرمربیان پومسه روها در هانگژو

کمیته فنی پومسه فدراسیون تکواندو، سرمربیان تیم های ملی پومسه آقایان و بانوان را برای حضور در بازی‌های آسیایی معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، بازی‌های آسیایی هانگژو ۲۰۲۲ چین از اول تا شانزدهم مهرماه ۱۴۰۲ به میزبانی چین در شهر «هانگژو» برگزار خواهد شد و تیم ملی پومسه نیز در این رویداد شرکت خواهد کرد.

به همین منظور کمیته فنی پومسه فدراسیون با حضور شهرام الله آبادی، علیرضا میرزایی، حسین ربانی، فریبا نظم ده و مهدی کاشانیان امروز سه شنبه ۲۰ تیرماه تشکیل جلسه داد و در پایان، علی نادعلی و آتوسا فرهمند پارسا به عنوان سرمربیان تیم‌های ملی پومسه آقایان و بانوان ایران جهت حضور در این دوره از بازی‌ها انتخاب و معرفی شدند.

همچنین در این جلسه، شهرام الله آبادی، علیرضا میرزایی، حسین ربانی و فریبا نظم ده احکام عضویت خود در کمیته فنی پومسه را دریافت کردند.

لازم به ذکر است که پومسه روهای اعزامی به بازی‌های آسیایی متعاقباً اعلام خواهد شد.

کد مطلب 5833878

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها