فرهمند و نادعلی سرمربیان پومسه روها در هانگژو

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، بازی‌های آسیایی هانگژو ۲۰۲۲ چین از اول تا شانزدهم مهرماه ۱۴۰۲ به میزبانی چین در شهر «هانگژو» برگزار خواهد شد و تیم ملی پومسه نیز در این رویداد شرکت خواهد کرد.

به همین منظور کمیته فنی پومسه فدراسیون با حضور شهرام الله آبادی، علیرضا میرزایی، حسین ربانی، فریبا نظم ده و مهدی کاشانیان امروز سه شنبه ۲۰ تیرماه تشکیل جلسه داد و در پایان، علی نادعلی و آتوسا فرهمند پارسا به عنوان سرمربیان تیم‌های ملی پومسه آقایان و بانوان ایران جهت حضور در این دوره از بازی‌ها انتخاب و معرفی شدند.

همچنین در این جلسه، شهرام الله آبادی، علیرضا میرزایی، حسین ربانی و فریبا نظم ده احکام عضویت خود در کمیته فنی پومسه را دریافت کردند.

لازم به ذکر است که پومسه روهای اعزامی به بازی‌های آسیایی متعاقباً اعلام خواهد شد.