مشکلات ۶ واحد تولیدی لرستان رفع شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس ابراهیمی امروز سه‌شنبه در حاشیه سیزدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال جاری، اظهار داشت: بازپرداخت تسهیلات بانکی و امحال تسهیلات مهم‌ترین مشکلات این شش واحد تولیدی بودند که با هماهنگی‌های انجام شده در این جلسه به نتیجه رسیدند.

وی عنوان کرد: اختلاف‌نظر بین امحال سرمایه‌های تسهیلات تکلیفی سرمایه در گردش و مدت امحال این تسهیلات از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در ستاد تسهیل بود.

معاون استاندار لرستان، ادامه داد: در این راستا طی ارتباط تلفنی با مدیرکل ستاد تسهیل کشور نقاط مبهم این اختلاف‌نظرها مرتفع شد.

ابراهیمی همچنین به تصمیم‌گیری در خصوص یک مورد تملکی کارخانه تولید رب گوجه در ستاد تسهیل اشاره کرد و گفت: این تولیدی رب سازی به دلیل بدهی بانکی در تملک بانک کشاورزی قرار داشت.

وی افزود: با رایزنی‌های انجام شده در ستاد تسهیل مصوب شد که این تولیدی بدهی خود را در زمان تعیین شده پرداخت و از تملک بانک کشاورزی خارج شود.