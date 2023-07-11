عدم اطاله دادرسی در سازمان قضایی نیروهای مسلح یک امتیاز است

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله رسول فلاحتی امروز سه شنبه در دیدار رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح اظهار کرد: نیروهای مسلح از ابتدای انقلاب تاکنون برای دفاع از کشور و ارزش‌های اسلامی جانفشانی‌های فراوانی کرده و خوش درخشیده است.

وی با اشاره به رشادت‌ها و تلاش‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف افزود: بدون مبالغه و اغراق می گویم که نیروهای مسلح ما از بهترین نیروهای مسلح دنیا هستند و بر این حرف باور و ایمان دارم.

نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه نظامی و تسلیحاتی، اضافه کرد: با وجود امامین انقلاب از ابتدای انقلاب تاکنون کشور در بخش‌های مختلف به خصوص فناوری‌های جدید نظامی و اطلاعاتی مربوط به نیروهای مسلح، به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافته است.

فلاحتی با بیان اینکه عدم اطاله دادرسی در سازمان قضائی نیروهای مسلح یک امتیاز است، گفت: فلسفه وجودی سازمان قضائی صیانت از نیروهای مسلح است.