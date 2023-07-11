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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۶:۳۹

نماینده ولی فقیه در گیلان:

عدم اطاله دادرسی در سازمان قضایی نیروهای مسلح یک امتیاز است

عدم اطاله دادرسی در سازمان قضایی نیروهای مسلح یک امتیاز است

رشت- نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه عدم اطاله دادرسی در سازمان قضایی نیروهای مسلح یک امتیاز است، گفت: فلسفه وجودی سازمان قضایی صیانت از نیروهای مسلح است.

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله رسول فلاحتی امروز سه شنبه در دیدار رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح اظهار کرد: نیروهای مسلح از ابتدای انقلاب تاکنون برای دفاع از کشور و ارزش‌های اسلامی جانفشانی‌های فراوانی کرده و خوش درخشیده است.

وی با اشاره به رشادت‌ها و تلاش‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف افزود: بدون مبالغه و اغراق می گویم که نیروهای مسلح ما از بهترین نیروهای مسلح دنیا هستند و بر این حرف باور و ایمان دارم.

نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه نظامی و تسلیحاتی، اضافه کرد: با وجود امامین انقلاب از ابتدای انقلاب تاکنون کشور در بخش‌های مختلف به خصوص فناوری‌های جدید نظامی و اطلاعاتی مربوط به نیروهای مسلح، به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافته است.

فلاحتی با بیان اینکه عدم اطاله دادرسی در سازمان قضائی نیروهای مسلح یک امتیاز است، گفت: فلسفه وجودی سازمان قضائی صیانت از نیروهای مسلح است.

کد مطلب 5833984

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