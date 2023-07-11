اعزام تیم هاکی زنان قم به مسابقات قهرمانی کشور

سعید علیزادگان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۱۸ تیم در مسابقات هاکی چمنی قهرمانی زنان ایران در همدان حضور دارند که مسابقات از عصر امروز به میزبانی این شهر انجام خواهد شد.
رئیس هیئت هاکی استان قم با اشاره به اینکه مسابقات در آکادمی بینالمللی هاکی همدان برگزار میشود بیان کرد: تیم هاکی بانوان قم با ۱۰ بازیکن به مربیگری مینا باقری و مدیریت سمیه جدّی به مسابقات کشوری اعزام شده است.
علیزادگان گفت: این مسابقات زیر نظر کادر فنی تیم ملی هاکی زنان ایران برگزار میشود تا بهترینها برای حضور موفق تیم ملی در مسابقات کسب سهمیه جامجهانی هاکی در عمان برگزیده شوند.
وی افزود: تیم هاکی قم با ترکیب فاطمه مرادی، فاطمه عرب، زهرا بشیری، رقیه بیاتی، فاطمه رضایی، سارا کریمیفرد، زهرا کریمیفرد، معصومه محمدی، فاطمه باباخان و فاطمه جمالی در این رقابتها حضور دارد.
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