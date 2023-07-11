مظنون به ترور فرمانده ناوگان زیردریایی ارتش روسیه بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه اینتل ریپابلیک، مقامات روسیه امروز سه شنبه از بازداشت فردی به ظن دست داشتن در ترور «استانیسلاو رژیتسکی» (Stanislav Rzhitsky) فرمانده یگان زیردریایی و رئیس بخش بسیج نظامی ارتش روسیه خبر دادند.

بر اساس اعلام این رسانه، تحقیقات از مظنون به قتل این فرمانده آغاز شده است.

سازمان امنیت فدرال روسیه (FSB) در این باره اعلام کرد: فرد بازداشت شده، مَردی ۶۴ ساله است و همراه با تپانچه ای بازداشت شد که «استانیسلاو رژیتسکی» را ترور کرده بود.

تا کنون هیچ اخبار و اطلاعات بیشتری در این ارتباط رسانه ای نشده است.

رسانه ها پیشتر اعلام کرده بودند که این فرمانده روسیه ارتش روسیه در شهر جنوبی کراسنودار با شلیک یک فرد مسلح کشته شده است.

رسانه‌ های رسمی روسیه از جمله خبرگزاری تاس نوشته‌ بودند که فرمانده کشته‌شده روس، یکی از فرماندهان ناوگان زیردریایی روسیه در دریای سیاه بوده است.

رسانه‌های اوکراینی مدعی شده‌اند که رژیتسکی مسئولیت حمله با موشک کروز «کالیبر» به مواضع و اهداف اوکراین را برعهده داشته است.

به نوشته تاس، رژیتسکی، فرماندهی زیردریایی کراسنودار که از نام این شهر برگرفته شده را عهده‌دار بوده است. براساس اعلام وزارت دفاع روسیه، زیردریایی کراسنودار نوعی زیردریایی دیزلی-برقی است که به سفارش ناوگان دریای سیاه روسیه ساخته و به منظور «مقابله با کشتی‌های سطح دریا، زیردریایی‌ها، مین دریایی و عملیات شناسایی طراحی شده است.»

یک رسانه برخط که جنگ اوکراین و روسیه را پوشش می‌دهد، مدعی شده که رژیتسکی دیروز (دوشنبه) در جریان دوی صبحگاهی در مجاورت یک مجموعه ورزشی چهار بار هدف شلیک قرار گرفته بود.