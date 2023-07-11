برخورد سواری پژو با کامیون در طبس ۲ کشته برجای گذاشت 

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا رضایی عصر سه شنبه در جمه خبرنگاران اظهارکرد: با اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در ساعت ۱۵:۳۰ در کیلومتر ۴۰ محور فرعی «معدن پرورده به طبس» بلافاصله مأموران و نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند خودروی سواری پژو۴۰۵ با کامیون کمپرسی برخورد کرده که بر اثر این حادثه دو نفر جان خود را از دست داده اند .

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی با اشاره به این که علت حادثه توسط کارشناسان پلیس در دست بررسی می باشد، خاطر نشان کرد: رانندگان با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از هرگونه عجله و شتاب بی مورد پرهیز کنند تا شاهد اینگونه حوادث تلخ و ناگوار نباشیم.