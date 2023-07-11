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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۹:۵۸

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی:

برخورد سواری پژو با کامیون در طبس ۲ کشته برجای گذاشت 

برخورد سواری پژو با کامیون در طبس ۲ کشته برجای گذاشت 

بیرجند_رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: برخورد سواری پژو۴۰۵ با کامیون کمپرسی در کیلومتر ۴۰ محور فرعی معدن پرورده به طبس دو کشته برجای گذاشت. 

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا رضایی عصر سه شنبه در جمه خبرنگاران اظهارکرد: با اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در ساعت ۱۵:۳۰ در کیلومتر ۴۰ محور فرعی «معدن پرورده به طبس» بلافاصله مأموران و نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند خودروی سواری پژو۴۰۵ با کامیون کمپرسی برخورد کرده که بر اثر این حادثه دو نفر جان خود را از دست داده اند .

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی با اشاره به این که علت حادثه توسط کارشناسان پلیس در دست بررسی می باشد، خاطر نشان کرد: رانندگان با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از هرگونه عجله و شتاب بی مورد پرهیز کنند تا شاهد اینگونه حوادث تلخ و ناگوار نباشیم.

کد مطلب 5834146

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