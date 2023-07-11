جشنواره ملی تئاتر «قدمگاه» در یزد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در بخش جنبی نخستین جشنواره ملی تئاتر خیابانی قدمگاه یا رویداد هنری مباهله به دبیری احسان عابدی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، نشست‌های علمی و آموزشی با رویکرد تئاتر در فضای باز در شهر جهانی یزد برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان و اهالی تئاتر روز چهارشنبه ۲۲ تیرماه، می‌توانند در این چهار نشست‌ علمی و آموزشی شرکت کنند.

بر اساس جدول اعلام‌ شده، چهارشنبه ۲۱ تیرماه، سه نشست آموزشی در هتل هفت‌خوان دوحد واقع در بافت تاریخی یزد برگزار خواهد شد.

اولین نشست این روز، ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰ با عنوان «ایده‌پردازی اجرا» برپا می‌شود و به موضوع تأثیر مکان نور صدا و اشیا در روند خلق ایده اختصاص دارد که مدرس این نشست اصغر خلیلی است.

در دومین نشست که با عنوان «کنجکاوی اجرا» از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲ برگزار خواهد شد، شهرام نوشیر به بررسی عناصر فرهنگی تأثیرگذار در شکل‌گیری رویکردهای اجرایی در فضای باز با تمرکز بر بافت تاریخی یزد می‌پردازد.

عنوان سومین نشست هم «سفر نمایش» است که از ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰ برگزار می‌شود و چگونگی آماده‌سازی اجراهای هنری در نواحی مرزی و مناطق کم‌برخوردار ایران را بررسی می‌کند و تدریس آن بر عهده مهناز مهدی‌زاده خواهد بود.

همچنین نشست علمی حوزه و دانشگاه، روز چهارشنبه ۲۲ تیرماه از ساعت ۱۷ الی ۱۹، در سالن کنفرانس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد برگزار می‌شود.

«خط مشی‌های نمایش‌های دینی در فرم تئاتر معاصر» عنوان این نشست است که با حضور آیت‌الله سیدمحمدکاظم مدرسی امام‌جمعه بخش مرکزی یزد و اصغر خلیلی میزبان علاقه‌مندان است.

مجری این نشست شهرام نوشیر مدیر کانون تخصصی تئاتر خیابانی کشور است و به آسیب‌شناسی و بررسی ظرفیت‌های ملی و دینی در بسط و گسترش رویکردهای اجرایی در فضای باز می‌پردازد.

گفتنی است؛ نخستین جشنواره ملی تئاتر خیابانی قدمگاه با رویداد هنری مباهله به دبیری احسان عابدی، از ۲۰ تا ۲۲ تیر در شهر یزد و چند نقطه دیگر از کشور برگزار می‌شود.