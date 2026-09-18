روکش آسفالت جاده سد ایلام با پیشرفت ۳۰ درصدی در حال اجرا است

حیدر دشتی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جاده سد ایلام یکی از مسیرهای ارتباطی تعدادی از روستاهای شهر مهر و ملکشاهی و چاویز با مرکز استان است و بهسازی و ارتقای کیفیت این محور نقش مهمی در بهبود شرایط تردد ساکنان منطقه دارد.

وی افزود: این پروژه در قالب قرارداد طرح ایمن‌سازی، بهسازی و آسفالت راه‌های فرعی و روستایی شهرستان‌های ایلام و چوار در دست اجراست.

دشتی‌پور ادامه داد: عملیات روکش آسفالت این محور با هدف بهسازی مسیر، ارتقای کیفیت رویه راه و افزایش ایمنی تردد کاربران جاده‌ای اجرا می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام خاطرنشان کرد: اجرای این طرح از جمله اقدامات این اداره‌کل برای ارتقای کیفیت راه‌های استان و بهبود شرایط تردد در محورهای مواصلاتی و روستایی است.