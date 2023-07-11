توسعه متوازن استان البرز در دستور کار قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد افضلی عصر سه‌شنبه در جلسه محرومیت زدایی و پیشرفت منطقه‌ای استان البرز با بیان اینکه رویکرد محرومیت زدایی در دستور کار دولت مردمی ایران قوی قرار دارد، اظهار کرد: معاونت عمرانی برای محرومیت زدایی و پیشرفت منطقه‌ای استان عزم خود را جزم کرده است.

وی بیان کرد: با وجود همه تلاش‌های صورت گرفته از سوی مسئولان استانی طی دهه‌های اخیر در فرایند محرومیت زدایی از چهره شهرها و روستاها، همچنان برخی مناطق و نواحی وجود دارند که آهنگ رفع محرومیت در آنها کند بوده و از شتاب لازم برخوردار نبوده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار البرز افزود: این موضوع می‌تواند چالش اساسی در جهت دست‌یابی به توسعه پایدار شهری و روستایی باشد.

وی تصریح کرد: بررسی موانع تسریع کننده فرایند محرومیت زدایی به عنوان بستری در جهت دست یابی به توسعه پایدار در روستاها و مناطق محروم است.

افضلی متذکر شد: در این جلسه ضمن بررسی و تبیین مشکلات موجود، عوامل محرومیت منطقه و موانع تسریع در رفع آنها و متغیرهای مؤثر بر آنها بررسی شد.