ضرورت تشکیل ستاد اجرایی عفاف و حجاب در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حاجیلویی سه شنبه شب در نشست گفتگوی بررسی ابعاد سیاسی و اجتماعی عفاف و حجاب در شبکه تبرستان درباره آخرین تصمیمات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره عفاف و حجاب گفت: این شورا مصوباتی درباره عفاف و حجاب از جمله مصوبه ۸۲۰ دارد که مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در آن مشخص شده است.

وی با عنوان این که مصوبه جدید اخیراً توسط ریاست جمهور برای اجرای به دستگاه‌ها ابلاغ شده است، مصوبه هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی در زمینه عفاف و حجاب است، گفت: در کنار اقدامات سلبی برای مواجهه جدی با رفتارهای هنجارشکنانه، باید عزم جمعی در دستگاه‌ها برای اقدامات فرهنگی شکل گیرد.

دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بالای ۹۰ درصد مصوبه ۸۲۰ فرهنگی بوده که باید توسط وزارت کشور راه اندازی شود و باید ستاد اجرایی عفاف و حجاب در این زمینه شکل گیرد.

وی تشکیل کمیته‌ای با همراهی دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی را لازم دانست و گفت: شکل گیری اتاق اندیشه ورزی برای عفاف و حجاب نیز لازم است.

حاجیلویی با عنوان این که بسیاری از دستگاه‌ها نتوانستند اهداف مندرج در مصوبه ۸۲۰ را محقق کنند، گفت: بخشی از عدم تحقق مصوبه ۸۲۰ ناشی از جدی نگرفتن مسئله عفاف و حجاب توسط برخی از دستگاه‌ها است.

وی تصریح کرد: با توجه به تدابیر صورت گرفته و لایحه عفاف و حجاب مجلس و ابلاغ مصوبه اخیر برای تقویت فعالیت‌های فرهنگی، دستگاه‌های اجرایی باید عزم خود را جزم کنند و هیچ بهانه‌ای از سوی دستگاه‌های اجرایی پذیرفته نیست.

حجاب و عفاف مطالبه مردمی است

حاجیلویی عفاف و حجاب و زیست عفیفانه را مطالبه مردمی برشمرد و گفت: ما این مسئله را به عنوان مطالبه عمومی از دستگاه‌ها پیگیری می‌کنیم و باید با همراهی دستگاه‌ها و عزم جدی، این عقب ماندگی را جبران کنیم و شاهد تحرک مضاعف در دستگاه‌های فرهنگی و غیرفرهنگی باشیم.

زهرا شرف الدین استاد دانشگاه نیز به مصوبه ۸۲۰ جامع عفاف و حجاب اشاره و اضافه کرد و گفت: این مصوبه تکمیلی مصوبه سال ۸۴ به شمار می‌رود که به روز رسانی شده است.

وی با اظهار این که برخی دستگاه‌های اجرایی وظایف خود را در زمینه عفاف و حجاب انجام ندادند، توجه به دانشگاه‌ها و مراکز علمی و فرهنگی را برای ترویج فرهنگ و عفاف و حجاب لازم دانست و گفت: مراکز علمی و فرهنگی برای اقناع سازی فرهنگ عفاف و حجاب کارهای تخصصی انجام دهند و در دانشگاه‌ها کمتر به کرسی‌های نظریه پردازی پرداخته شده است.

محمد کریمی دادستان ساری نیز با اشاره به این که باید از فرهنگ عفاف و حجاب صیانت کنیم، افزود: اهمیت عفاف و حجاب در حوزه فرهنگی و سیاسی محسوس است زیرا دشمن خانواده‌های ما را هدف قرار داد تا به نقشه‌های خود دست یابد.

وی صیانت از فرهنگ عفاف و حجاب را وظیفه همگان دانست و گفت: همه دستگاه‌ها باید در این زمینه دغدغه داشته باشند.