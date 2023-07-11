به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه همایش شعر استانی «زن و دفاع مقدس» گرامیداشت ۴۸۳ زن شهیده زن استان لرستان در خرم‌آباد برگزار شد.

این همایش به همت حوزه هنری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان لرستان و با همکاری کمیته بانوان همایش ۶۵۴۴ شهید استان لرستان در تالار ماه حوزه هنری برگزار شد.

در این همایش خانم‌ها «خاطره خاتون جلدانی»، «الهام منصورپور»، «فاطمه احمدی»، «فرزانه شهسواری»، «سارا سعادتمند»، «زینب نظری»، «فرزانه حسینی کمالوند»، «سیده سایه موسوی»، «طاهره خورشیدوند» به شعرخوانی در وصف شهدای دفاع مقدس پرداختند و «لیلا غلامی ونوول» داستان «ننه تیام» داستانی برگرفته از واقعیت از مادر شهید را در این مراسم قرائت کرد.



گروه سرود دختران و پسران آسمان نیز به سرپرستی «امیرحسین ویسکرمی» به اجرای سرود پرداختند، پخش کلیپ و برپایی نمایشگاهی از پوسترهای دفاع مقدس از دیگر بخش‌های این همایش بود.